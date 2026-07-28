У Кенії виявили сліди на піску віком 1,4 млн років: їх залишили не люди і не тварини

На мулистому березі одного з озер у Кенії вчені виявили 21 слід, залишений на піску близько 1,4 млн років тому. Вони належали групі з 8 дорослих особин, які подорожували цією місцевістю.

За словами авторів дослідження, більшість слідів належала самцям. Бегемоти, антилопи та інші тварини також залишили сліди на цьому ж березі, пише Discover.

Сліди належали Paranthropus boisei — родичу людини, чиї величезні зуби та потужна щелепа домінували в його черепі. Новий аналіз показав, що деякі представники цього виду були набагато більшими, ніж передбачалося раніше на основі викопних кісток.

Щоб визначити їхніх власників, головний автор Кевін Хатала з Університету Чатема разом із колегами з Кенії та США склали карту відбитків ніг. Вони порівняли їхні пропорції та ходу з відповідними показниками у сучасних людей та іншими слідами раннього плейстоцену. GaJi10 найбільш точно відповідав більш раннім відбиткам, віднесеним до P. boisei.

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Більшість викопних решток P. boisei — це черепи, що залишає мало свідчень про те, як ці істоти виглядали нижче шиї. Відбитки GaJi10 дали команді інший спосіб оцінити зріст і вагу їхніх власників.

Деякі особини могли досягати зросту 182 см і важити близько 75 кг. Ці розміри можна порівняти з Homo erectus — видом, який, як вважається, був значно більшим за Paranthropus. Вимірювання також дозволили визначити вікову групу та ймовірну стать кожного з тих, хто залишив сліди.

На дещо давнішій ділянці неподалік команда виявила відбитки лап P. boisei та H. erectus, втиснуті в одну й ту саму мулисту мілину. Це відкриття свідчить про те, що обидва види використовували берегову лінію озера Туркана протягом сотень тисяч років, хоча дослідники не можуть сказати, чи перетиналися вони між собою та як розподіляли її ресурси.

Дослідники вважають, що P. boisei могли об’єднуватися у великі одностатеві групи, в яких самці змагалися за самок, але також мали підстави триматися разом. Крокодили поділяли між собою берегову лінію, і переміщення великими групами могло забезпечувати їм захист.

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