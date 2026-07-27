Находка подтвердила существование библейского царя: однако кое-что не сходится (фото)

В июле 1993 года в ходе плановых археологических раскопок на севере Израиля был обнаружен повреждённый базальтовый памятник с надписью, датируемой IX веком до н. э. Камень был использован в древней стене в Тель-Дани, и его надпись было почти невозможно разглядеть, пока послеобеденный солнечный свет не осветил высеченные буквы.

Фрагмент обнаружила археолог Хила Кук в ходе раскопок под руководством археолога Авраама Бирана. Затем были найдены ещё два фрагмента и расшифрована короткая фраза, которая стала центральной в дискуссиях об истории, лежащей в основе Библии: "Дом Давида", пишет Arkeonews.

Кук обнаружила первый фрагмент 21 июля 1993 года, завершая измерения вблизи внешних ворот Тель-Дана. Камень не находился на своем первоначальном месте. Он был разбит ещё в древности и использован в качестве строительного материала, что объясняет, почему сохранилась лишь часть оригинального памятника. В 1994 году археологи обнаружили ещё два фрагмента: один — в слое обломков, а другой — у стены рядом с мощёным участком. Эти три фрагмента содержали отрывки арамейской надписи.

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Этот памятник, вероятно, представлял собой королевскую победную надпись, созданную во времена правления Хазаила, царя Арама-Дамаска, в IX веке до н. э. Хазаиль правил могущественным арамейским государством с центром в Дамаске и вел войны против соседних царств Израиля и Иудеи.

Сохранившийся текст представляет правителя как победителя, чей успех был обеспечен поддержкой бога бури Хадада. Поскольку надпись сильно повреждена, значительную часть её текста приходится реконструировать, но те строки, которые сохранились, содержат упоминания о царях Израиля и Иудеи, а также о военных победах на их территориях.

Фраза, которая привлекла наибольшее внимание, встречается в виде BYTDWD, что обычно читается как "Дом Давида" Фото: Public Domain

Фраза, привлекшая наибольшее внимание, встречается в форме BYTDWD, которая обычно читается как "Дом Давида". В политической лексике Древнего Ближнего Востока "дом" мог обозначать королевскую династию через её основателя. Согласно такому толкованию, надпись обозначала правителей Иудеи как династию Давида.

Текст не описывает самого Давида и не содержит биографии библейского царя. Зато он свидетельствует о том, что династия, связанная с именем Давида, была известна за пределами Иудеи уже в IX веке до н. э. Для историков это различие имеет решающее значение, поскольку надпись стала свидетельством существования царской династии Давида.

В тексте также приводится другая версия событий, связанных с Йорамом, царем Израиля, и Ахазией, царем Иудеи. Арамейский правитель взял на себя ответственность за их смерть или поражение. В то же время библейские "Книги Царств" связывают их смерть с насильственным захватом власти Иегу.

Это расхождение не делает ни одно из этих описаний автоматически ошибочным. Древние царские надписи были политическими заявлениями, призванными увековечить победы, тогда как библейские повествования преследовали свои собственные религиозные и исторические цели. Таким образом, стела из Тель-Дана даёт историкам ещё одну точку зрения, с которой можно сравнить библейское описание.

Толкование фразы "Дом Давида" стало предметом дискуссий после обнародования надписи. В древнем тексте были пропущены гласные, и последовательность BYTDWD теоретически можно было бы разделить или интерпретировать иначе. Некоторые учёные предлагали альтернативы династическому прочтению. Однако "Дом Давида" стал доминирующей интерпретацией среди эпиграфистов и историков, поскольку она соответствует известным образцам наименования на Древнем Ближнем Востоке, где правящие династии можно было идентифицировать по их основателям.

В исследовании 2024 года эпиграфист Майкл Ланглуа с помощью метода отображения трансформации отражения и цифрового анализа изучил надписи на трех фрагментах Фото: Public Domain

Стела также изменила подход ученых к обсуждению исторической личности Давида. До 1993 года дискуссия касалась вопросов о том, был ли Давид историческим правителем и какую территорию он на самом деле контролировал. Надпись из Тель-Дана предоставила внешние доказательства того, что династия Давида была признана соседним царством. В результате дискуссия перешла к более конкретным вопросам: масштабам Иудеи в X и IX веках до н. э., развитию её монархии и тому, насколько более поздние библейские авторы сохранили древние исторические традиции.

Камень по-прежнему является предметом исследований спустя десятилетия после его извлечения из земли. В исследовании 2024 года эпиграфист Майкл Ланглуа с помощью метода отражения трансформации отражения и цифрового анализа изучил надписи на трёх фрагментах.

В своём исследовании он доказал, что фрагменты, которые традиционно считались частями одной надписи, отличаются по почерку. Ланглуа выдвинул гипотезу, что их, возможно, высекли два гравера или один гравер, чья техника письма менялась со временем. Он также утверждал, что традиционное расположение фрагментов следует пересмотреть. Исследование не опровергло упоминание о "Доме Давида"; зато оно подняло новые вопросы о том, как сохранившиеся фрагменты связаны между собой.

Эти исследования являются одной из причин, по которой стела из Тель-Дана до сих пор сохраняет своё значение. Хотя надпись и не подтверждает библейские повествования, однако несколько сохранившихся букв содержат одно из древнейших общепризнанных упоминаний о Доме Давида за пределами Библии.

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