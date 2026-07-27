Знахідка підтвердила існування біблійного царя: проте дещо не сходиться (фото)

У липні 1993 року під час планових археологічних розвідок на півночі Ізраїлю було виявлено пошкоджений базальтовий пам'ятник із написом, що датується IX століттям до н. е. Камінь був використаний у стародавній стіні в Тель-Дані, і його напис було майже неможливо розгледіти, доки післяобіднє сонячне світло не висвітлило викарбувані літери.

Фрагмент знайшла археологиня Гіла Кук під час розкопок під керівництвом археолога Авраама Бірана. Далі було знайдено ще два фрагменти та розшифровано коротку фразу, яка стала центральною у дискусіях щодо історії, що лежить в основі Біблії: "Дім Давида", пише Arkeonews.

Кук знайшла перший фрагмент 21 липня 1993 року, завершуючи вимірювання поблизу зовнішніх воріт Тель-Дана. Камінь не перебував у своєму первісному місці. Він був розбитий ще в давнину й використаний як будівельний матеріал, що пояснює, чому збереглася лише частина оригінального пам'ятника. У 1994 році археологи виявили ще два фрагменти: один — у шарі уламків, а інший — біля стіни поруч із брукованою ділянкою. Ці три фрагменти містили уривки арамейського напису.

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Цей пам'ятник, ймовірно, був королівським переможним написом, створеним за часів правління Хазаеля, царя Араму-Дамаска, у IX столітті до н. е. Хазаїл правив могутньою арамейською державою з центром у Дамаску та вів війни проти сусідніх царств Ізраїлю та Юдеї.

Збережений текст представляє правителя як переможця, чий успіх був забезпечений підтримкою бога бурі Хадада. Оскільки напис сильно пошкоджений, значну частину його тексту доводиться реконструювати, але ті рядки, що збереглися, містять згадки про царів Ізраїлю та Юдеї, а також про військові перемоги на їхніх територіях.

Фраза, яка привернула найбільшу увагу, з'являється у формі BYTDWD, що зазвичай читається як "Дім Давида" Фото: Public Domain

Фраза, яка привернула найбільшу увагу, з'являється у формі BYTDWD, що зазвичай читається як "Дім Давида". У політичній мові Стародавнього Близького Сходу "дім" міг позначати королівську династію через її засновника. За таким тлумаченням напис позначав правителів Юдеї як династію Давида.

Текст не описує самого Давида і не містить біографії біблійного царя. Натомість воно свідчить про те, що династія, пов'язана з ім'ям Давида, була відома за межами Юдеї вже у IX столітті до н. е. Для істориків ця відмінність має вирішальне значення, оскільки напис став свідченням існування царської династії Давида.

Текст також подає іншу версію подій, пов'язаних з Йорамом, царем Ізраїлю, та Ахазією, царем Юдеї. Арамейський правитель взяв на себе відповідальність за їхню смерть або поразку. Натомість біблійні "Книги Царів" пов'язують їхню смерть із насильницьким захопленням влади Єгу.

Ця розбіжність не робить жоден із цих описів автоматично помилковим. Стародавні королівські написи були політичними заявами, покликаними увічнити перемоги, тоді як біблійні оповіді мали свої власні релігійні та історичні цілі. Отже, стела з Тель-Дана надає історикам ще один погляд, з яким можна порівняти біблійний опис.

Тлумачення фрази "Дім Давида" стало предметом дискусій після оприлюднення напису. У стародавньому тексті були пропущені голосні, і послідовність BYTDWD теоретично можна було б розділити або інтерпретувати по-іншому. Деякі вчені пропонували альтернативи династичному прочитанню. Проте "Дім Давида" став домінуючою інтерпретацією серед епіграфістів та істориків, оскільки вона відповідає відомим зразкам найменування в Стародавньому Близькому Сході, де правлячі династії можна було ідентифікувати за їхніми засновниками.

У дослідженні 2024 року епіграфіст Майкл Ланглуа за допомогою методу відображення трансформації відбиття та цифрового аналізу вивчив написи на трьох фрагментах Фото: Public Domain

Стела також змінила підхід вчених до обговорення історичної постаті Давида. До 1993 року дискусія стосувалася питань про те, чи був Давид історичним правителем і яку територію він насправді контролював. Напис із Тель-Дана надав зовнішні докази того, що династія Давида була визнана сусіднім царством. У результаті дискусія перейшла до більш конкретних питань: масштабів Юдеї в X та IX століттях до н. е., розвитку її монархії та того, наскільки пізніші біблійні автори зберегли давніші історичні традиції.

Камінь залишається предметом досліджень через десятиліття після його вилучення з землі. У дослідженні 2024 року епіграфіст Майкл Ланглуа за допомогою методу відображення трансформації відбиття та цифрового аналізу вивчив написи на трьох фрагментах.

У своєму дослідженні він довів, що фрагменти, які традиційно вважалися частинами одного напису, мають відмінності в почерку. Ланглуа висунув гіпотезу, що їх, можливо, викарбували два гравери або один гравер, чия техніка письма змінювалася з часом. Він також стверджував, що традиційне розташування фрагментів слід переглянути. Дослідження не спростувало згадку про "Дім Давида"; натомість воно порушило нові питання щодо того, як збережені фрагменти пов’язані між собою.

Ці дослідження є однією з причин, чому стела з Тель-Дана й досі залишається важливою. Хоча напис не підтверджує біблійні розповіді, проте кілька збережених літер містять одну з найдавніших загальновизнаних згадок про Дім Давида поза межами Біблії.

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