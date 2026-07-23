Самая редкая рыба в мире: новый вид "демона" обнаружили в отдаленной пещере

Новый вид "демонической" пещерной рыбы обитает лишь в одной пещерной системе на Земле — это делает ее одной из самых редких рыб в мире.

Наша планета является домом для невероятного количества видов: некоторые из них хорошо известны науке, но другим все еще удается скрываться от глаз ученых. Новое исследование доказывает, что даже хорошо изученные районы все еще могут таить в себе сюрпризы, пишет IFLScience.

Исследования пещеры Бобкэт на военной базе Редстоун Арсенал недалеко от Хантсвилла привели к открытию множества удивительных пещерных видов. Этот район исследуется последние более 40 лет, но ученым все же удалось обнаружить здесь новую разновидность бледной, слепой, демонической пещерной рыбы.

Открытие было сделано в феврале прошлого года — тогда ученые заметили в темноте пещеры бледную, безглазую пещерную рыбу. По словам первого автора исследования Мэтью Нимиллера из Университета Алабамы, они с коллегами сразу предположили, что перед ними новый вид, но сдерживали свой оптимизм.

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Нимиллер отправил фото профессору Джонатану Армбрустеру из Обернского университета и соавтору Памеле Харт для дальнейшего исследования. Анализ образцов показал, что рыбы отличались по многим параметрам: у них неразветвленные лучи плавников, выраженный горб за головой и более длинная и плоская морда. Команда также провела компьютерную томографию и генетический анализ, что позволило определить особи как новый вид.

Рыбы получили название Demogorgonichthys arcanus, в честь Демогоргона из сериала "Очень странные дела". Arcanus — в переводе означает "скрытый", что идеально подходит для вида, которому удавалось избежать внимания ученых.

Любопытно, что Demogorgonichthys arcanus — не просто новый вид, но и совершенно новая линия пещерных рыб. Это неожиданно, потому что он делит свой подземный дом с другим видом, называемым южной пещерной рыбой.

Отметим, что новый вид известен лишь по одной пещерной системе, что может сделать его одним из самых редких видов рыб в мире. Но, к счастью для рыбы, ее будущее, похоже, хорошо защищено. Дело в том, что пещера, в которой они обитают, уже находится под охраной из-за алабамской пещерной креветки, еще одного исчезающего вида, который обитает вместе с ней.

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