Найрідкісніша риба у світі: у віддаленій печері виявили новий вид "демона"

Новий вид "демонічної" печерної риби мешкає лише в одній печерній системі на Землі — це робить її однією з найрідкісніших риб у світі.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них добре відомі науці, але іншим досі вдається ховатися від очей вчених. Нове дослідження доводить, що навіть добре вивчені райони все ще можуть приховувати в собі сюрпризи, пише IFLScience.

Дослідження печери Бобкет на військовій базі "Редстоун Арсенал", що неподалік від Хантсвілла, призвели до відкриття безлічі дивовижних печерних видів. Цей район досліджується вже понад 40 років, але вченим все ж вдалося виявити тут новий різновид блідої, сліпої, демонічної печерної риби.

Відкриття відбулося в лютому минулого року — тоді вчені помітили в темряві печери бліду, безоку печерну рибу. За словами першого автора дослідження Метью Німіллера з Університету Алабами, вони з колегами відразу припустили, що перед ними новий вид, але стримували свій оптимізм.

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Німіллер надіслав фотографії професору Джонатану Армбрустеру з Обернського університету та співавторці Памелі Харт для подальшого дослідження. Аналіз зразків показав, що риби відрізнялися за багатьма параметрами: у них нерозгалужені промені плавців, виражений горб за головою та довша й плоска морда. Команда також провела комп'ютерну томографію та генетичний аналіз, що дозволило визначити цих особин як новий вид.

Риба отримала назву Demogorgonichthys arcanus на честь Демогоргона з серіалу "Дуже дивні справи". Arcanus — у перекладі означає "прихований", що ідеально підходить для виду, якому вдавалося уникати уваги вчених.

Цікаво, що Demogorgonichthys arcanus — це не просто новий вид, а й абсолютно нова лінія печерних риб. Це несподівано, адже він мешкає в тому самому підземному середовищі, що й інший вид, який називають південною печерною рибою.

Зазначимо, що новий вид відомий лише в одній печерній системі, що може зробити його одним із найрідкісніших видів риб у світі. Але, на щастя для риби, її майбутнє, схоже, добре захищене. Справа в тому, що печера, в якій вони мешкають, вже перебуває під охороною через алабамську печерну креветку — ще один вид, що зникає, який мешкає разом із нею.

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