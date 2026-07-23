"Диво природи" перетворилося на джерело токсичного пилу: знадобилося 100 років, щоб змінити озеро

Трохи більше століття тому озеро утворилося внаслідок аварії й стало справжнім дивом. Однак через десятиліття водойма перетворилася на джерело токсичного пилу.

У 1905 році озеро Салтон-Сі утворилося в Каліфорнії внаслідок інженерної аварії. Через 50 років водойма стала популярним місцем відпочинку. У результаті озеро прозвали "дивом у пустелі": відпочивальники з’їжджалися до водойми, щоб активно відпочити. На жаль, пізніше все змінилося, пише Live Science.

Уже до 1970-х років озеро Салтон-Сі почало зменшуватися через високі темпи випаровування та зменшення стоку річки Колорадо, яка раніше живила озеро. Спад рівня води в озері оголив мулисті відкладення, просочені пестицидами та іншими сільськогосподарськими хімікатами з великих бавовняних, люцернових та овочевих ферм у долинах Імперіал і Коачелла.

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Сьогодні озеро Салтон-Сі — не більше ніж тінь своєї колишньої величі, але для місцевих жителів водойма все ще відіграє важливу роль. Дослідники зазначають, що зменшення берегової лінії призводить до викиду токсичних частинок, настільки дрібних, що вони можуть проникати в легені людини, а також у кровотік. За словами медичного антрополога Енн Чейні, наслідки впливу цих токсичних частинок можуть бути неймовірно тяжкими. Наприклад, вплив пилу може збільшити ризик розвитку цілого ряду респіраторних та серцево-судинних захворювань, включаючи астму, порушення функції легенів та інфаркти.

Найбільше від цього забруднення страждають малозабезпечені верстви населення, а також расові та етнічні меншини, які з ряду причин не можуть переїхати або ефективно захистити себе. Наприклад, дослідження, опубліковане в журналі BMC Environmental Science, показує, наскільки погані умови життя в деяких громадах поблизу озера Салтон-Сі. Під час дослідження вчені вивчили якість повітря та стан дихальної системи у сім’ях латиноамериканців та корінних мексиканців у східній частині долини Коачелла. Результати показали, що місцевим жителям необхідно змінити свій розпорядок дня, щоб захистити себе від шкідливого впливу токсичного пилу.

Спостереження показують, що площа озера Салтон-Сі зменшилася на 168 квадратних кілометрів, а рівень води знизився на 4,5 метра лише за останні кілька десятиліть. Зазначимо, що озеро Салтон-Сі займає древнє дно озера, яке протягом тисячоліть наповнювалося, а потім знову висихало. На початку 1900-х років через інженерну помилку частина дна озера заповнилася, утворивши Солтонське море.

Протягом наступних десятиліть склад моря змінювався, оскільки основним джерелом води був сільськогосподарський стік. Море розташоване у внутрішній частині південної каліфорнійської пустелі. Але в 1940-х і 1950-х роках стався бум агробізнесу, який змінив ландшафт, а всі хімікати та пестициди з сільськогосподарських угідь просочилися в дно озера.

Оскільки основне джерело сільськогосподарських стоків знаходиться в морі, приплив прісної води відсутній, а зміна клімату посилює це випаровування, це створило таке середовище, в якому море пересихає. Протягом десятиліть у висохле дно озера просочувалися хімічні речовини та важкі метали, і тепер воно оголилося. Це пустеля, тому тут часто трапляються пилові бурі, а вітри піднімають оголене дно в повітря, яким потім дихають місцеві жителі.

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