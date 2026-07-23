"Чудо природы" превратилось в источник токсичной пыли: потребовалось 100 лет, чтобы изменить озеро

Чуть более столетия тому озеро появилось в результате аварии и стало настоящим чудом. Однако спустя десятилетия водоем превратился в источник токсичной пыли.

В 1905 году озеро Салтон-Си образовалось в Калифорнии в результате инженерной аварии. Спустя 50 лет водоем стал процветающим местом отдыха. В результате озеро прозвали "чудом в пустыне": отдыхающие стекались к водоему для активного отдых. Увы, позже все изменилось, пишет Live Science.

Уже к 1970-м годам озеро Салтон-Си начало уменьшаться из-за высоких темпов испарения и уменьшения стока реки Колорадо, которая ранее питали озеро. Спад уровня воды в озере обнажил илистые отложения, пропитанные пестицидами и другими сельскохозяйственными химикатами с крупных хлопковых, люцерновых и овощных ферм в долинах Империал и Коачелла.

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Сегодня озеро Салтон-Си — не более чем тень своего былого величия, но для местных водоем все еще играет важную роль. Исследователи отмечают, что уменьшение береговой линии приводит к выбросу токсичных частиц, настолько мелких, чтобы они могут проникать в легкие человека, а также в кровоток. По словам медицинского антрополога Энн Чейни последствия воздействия этих токсичных частиц могут быть невероятно тяжелыми. Например, воздействие пыли может увеличить риск развития целого ряда респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, включая астму, нарушение функции легких и инфаркты.

Наиболее пострадавшими от этого загрязнения являются малообеспеченные, расовые и этнические меньшинства, которые по ряду причин не могут переехать или эффективно защитить себя. Например, исследование, опубликованное в журнале BMC Environmental Science, показывает, насколько плохи условия жизни в некоторых общинах вблизи озера Салтон-Си. В ходе исследования ученые изучили качество воздуха и состояние дыхательной системы в семьях латиноамериканцев и коренных мексиканцев в восточной части долины Коачелла. Результаты показали, что местным жителям необходимо изменить свой распорядок дня, чтобы защитить себя от вредного воздйствия токсичной пыли.

Наблюдения показывают, что площадь озеро Салтон-Си уменьшилась на 168 квадратных километров, а уровень воды снизился на 4,5 метра всего за последние несколько десятилетий. Отметим, что озеро Салтон-Си занимает древнее дно озера, которое в течение тысячелетий наполнялось, а затем вновь высыхало. В начале 1900-х годов из-за инженерной ошибки часть дна озера заполнилась, образовав Солтонское море.

В течение следующих десятилетий состав моря менялся, поскольку основным источникомводы был сельскохозяйственный сток. Море расположено во внутренней части южной калифорнийской пустыни. Но в 1940-х и 1950-х годах произошел бум агробизнеса, который изменил ландшафт, а все химикаты и пестициды с сельскохозяйственных угодий просочились в дно озера.

Поскольку основной источник сельскохозяйственных стоков находится в море, приток пресной воды отсутствует, а изменение климата усиливает это испарение, это создало такую среду, в которой море пересыхает. На протяжении десятилетий в высохшее дно озера просачивались химические вещества и тяжелые металлы, и теперь оно обнажилось. Это пустыня, поэтому часто случаются пыльные бури, и ветры поднимают обнажившееся дно в воздух, которым затем дышат местные жители.

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