Миллионы людей в мире не умеют завязывать шнурки: ученые поделились простым способом (видео)

Исследователи заявили, что существует более простой и эффективный способ завязывания шнурков, чем узел "вокруг дерева".

Шотландский портной Джонатан Фарли, известный своими советами и хитростями в Сети, заявил, что миллионы людей по всему миру, на самом деле, неправильно завязывают шнурки. Эксперт раскрыл революционный способ завязывания узла "вокруг дерева", который делает его значительно надежнее, пишет Daily Mail.

Классический метод "вокруг дерева" обычно приводит к тому, что шнурки направлены к пальцам ног и лодыжкам, а а свободный "бабушкин узел" удерживает их вместе. Однако эксперт заявляет, что изменив направление всего одной из петель, мы можем создать более аккуратный и надежный узел.

В новом видео Джонатан Фарли начинает с того, что показывает пару зашнурованных ботинок рядом друг с другом. У одного ботинка шнурки направлены вверх и вниз, а у другого — гораздо аккуратнее, в стороны.

Відео дня

Чтобы получить более аккуратные узлы, достаточно лишь немного изменить способ завязывания, чтобы получить лучший результат. На заключительном этапе завязывания шнурков необходимо обмотать вторую петлю в противоположном направлении, прежде чем затянуть ее. В результате готовые петли будут располагаться поперек обуви, создав более надежный и прямой узел.

По словам эксперта, прямой узел, на самом деле, более надежен, поскольку он симметричен. Две половины узла равномерно натягиваются друг на друга, обеспечивая трение между шнурками и удерживая узел в затянутом состоянии. С другой стороны, "бабушкин узел" слегка перекручен и несбалансирован, в результате чего шнурки могут легко развязаться во время ходьбы.

К слову, по словам Джонатана Фарли, если вам удастся освоить более прочный узел, на его завязывания уходит ровно столько же времени, сколько и на более слабый. Считается, что этот новый узел также избавит людей от необходимости постоянно перевязывать шнурки.

Другие новости науки