Мільйони людей у світі не вміють зав'язувати шнурки: вчені поділилися простим способом (відео)

Дослідники заявили, що існує простіший і ефективніший спосіб зав'язування шнурків, ніж вузол "навколо дерева".

Шотландський кравець Джонатан Фарлі, відомий своїми порадами та хитрощами в Інтернеті, заявив, що мільйони людей по всьому світу, насправді, неправильно зав’язують шнурки. Експерт розкрив революційний спосіб зав'язування вузла "навколо дерева", який робить його значно надійнішим, пише Daily Mail.

Класичний метод "навколо дерева" зазвичай призводить до того, що шнурки спрямовані до пальців ніг і щиколоток, а вільний "бабусин вузол" утримує їх разом. Однак експерт стверджує, що змінивши напрямок лише однієї з петель, ми можемо створити більш акуратний і надійний вузол.

У новому відео Джонатан Фарлі починає з того, що показує пару зашнурованих черевиків, які стоять поруч один з одним. У одного черевика шнурки спрямовані вгору й вниз, а в іншого — набагато акуратніше, убік.

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Щоб отримати акуратніші вузли, достатньо лише трохи змінити спосіб зав’язування, щоб досягти кращого результату. На заключному етапі зав'язування шнурків необхідно обмотати другу петлю в протилежному напрямку, перш ніж затягнути її. У результаті готові петлі будуть розташовуватися поперек взуття, утворюючи більш надійний і рівний вузол.

За словами експерта, прямий вузол, насправді, є надійнішим, оскільки він симетричний. Дві половини вузла рівномірно натягуються одна на одну, забезпечуючи тертя між шнурками та утримуючи вузол у затягнутому стані. З іншого боку, "бабусин вузол" злегка перекручений і незбалансований, внаслідок чого шнурки можуть легко розв’язатися під час ходьби.

До речі, за словами Джонатана Фарлі, якщо вам вдасться освоїти міцніший вузол, на його зав’язування піде рівно стільки ж часу, скільки й на слабший. Вважається, що цей новий вузол також позбавить людей від необхідності постійно перев'язувати шнурки.

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