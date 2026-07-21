Кудрявые или прямые волосы: что на самом деле определяет их форму (фото)

То, растут ли волосы прямыми, волнистыми или кудрявыми, определяется не шампунем, средствами для укладки или погодой. Ответ кроется под кожей головы, где крошечные волосяные фолликулы формируют каждый волосок задолго до того, как он становится видимым.

Исследования, проведенные в течение последних двух десятилетий, показали, что именно структура этих фолликулов играет важнейшую роль в определении типа волос, что помогает объяснить, почему у людей от природы развиваются разные текстуры волос, пишет Science Alert.

Ученые исследовали фолликулы человеческого скальпа и обнаружили, что кудрявые волосы формируются еще до того, как пробиваются сквозь кожу. Их выводы свидетельствовали о том, что этот процесс контролируется внутри самой луковицы фолликула.

Волосы, растущие из прямого, вертикального фолликула, обычно остаются прямыми, тогда как волосы, развивающиеся внутри изогнутого фолликула, в процессе формирования повторяют этот изгиб Фото: Wikimedia Commons

Волос, растущий из прямого, вертикального фолликула, обычно остается прямым, тогда как волос, развивающийся внутри изогнутого фолликула, в процессе формирования повторяет этот изгиб. Исследователи сравнили этот процесс с формой для литья, хотя и отметили, что он гораздо сложнее.

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Более поздние исследования позволили получить более четкое представление о том, как это происходит. Данные показали, что клетки с одной стороны развивающегося волоса делятся и созревают иначе, чем клетки с противоположной стороны. В результате кератин и другие структурные компоненты распределяются неравномерно. Этот неравномерный состав формирует асимметричное волокно волоса, которое естественным образом изгибается и образует локоны.

В то же время прямые волосы развиваются из фолликулов, имеющих более симметричную структуру. Ученые пришли к выводу, что хотя состав отдельного волоса влияет на его толщину и текстуру, именно форма волосяного фолликула является главным фактором, определяющим, растут ли волосы прямыми или кудрявыми.

Асимметричное волокно волоса естественным образом изгибается и образует локон Фото: Unsplash

Как только волос выходит из кожи головы, он сохраняет форму, сформированную внутри фолликула. Сам волос уже не является живой тканью после того, как он выходит из кожи. На этом этапе оно в основном состоит из мертвых кератиновых волокон, тогда как весь процесс роста и формирования происходил ранее внутри фолликула.

Эти фолликулы — чрезвычайно сложные структуры, содержащие стволовые клетки, кровеносные сосуды и железы, которые обеспечивают рост каждого нового волоса. Поскольку форма фолликула в значительной степени определяется генетикой, типы волос часто передаются по наследству.

Хотя текстуру волос иногда классифицируют по расовой принадлежности, научные данные не подтверждают существование таких упрощенных категорий. Обзор 2019 года показал, что каждая человеческая популяция включает широкий спектр типов волос, независимо от происхождения. Некоторые типы кудрявых волос чаще встречаются в определенных генетических линиях, но прямые, волнистые и кудрявые волосы можно найти во всех популяциях.

Исследователи до сих пор изучают, почему в ходе эволюции человека сформировались различные формы фолликулов. Одно из основных объяснений заключается в том, что волосы на голове помогали регулировать температуру тела. В экспериментах, опубликованных в 2023 году, исследователи поместили парики из человеческих волос на термоманекен внутри камеры с контролируемым климатом.

Тесты показали, что все типы волос снижали поглощение тепла от имитированного солнечного света по сравнению с лысой головой. Волосы с тугими кудрями обеспечивали наибольшую защиту от солнечного излучения сверху, что свидетельствует о том, что они могли давать преимущество в жарких условиях.

Многие вопросы, касающиеся биологии волос, остаются без ответа, но десятилетия исследований показали, что ответ на вопрос о том, будут ли волосы кудрявыми или прямыми, кроется под кожей, а не в ежедневных процедурах в ванной комнате.

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