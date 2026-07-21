Кучеряве чи пряме волосся: що насправді визначає його форму (фото)

Те, чи росте волосся прямим, хвилястим чи кучерявим, визначається не шампунем, засобами для укладки чи погодою. Відповідь криється під шкірою голови, де крихітні волосяні фолікули формують кожну волосину задовго до того, як воно стає видимим.

Дослідження, проведені протягом останніх двох десятиліть, показали, що саме структура цих фолікулів відіграє найважливішу роль у визначенні типу волосся, що допомагає пояснити, чому у людей від природи розвиваються різні текстури волосся, пише Science Alert.

Вчені дослідили фолікули людського скальпа й виявили, що кучеряве волосся формується ще до того, як пробивається крізь шкіру. Їхні висновки свідчили про те, що цей процес контролюється всередині самої цибулини фолікула.

Волосся, що росте з прямого, вертикального фолікула, зазвичай залишається прямим, тоді як волосся, що розвивається всередині вигнутого фолікула, під час формування повторює цей вигин Фото: Wikimedia Commons

Волосся, що росте з прямого, вертикального фолікула, зазвичай залишається прямим, тоді як волосся, що розвивається всередині вигнутого фолікула, під час формування повторює цей вигин. Дослідники порівняли цей процес із формою для лиття, хоча й зазначили, що він набагато складніший.

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Пізніші дослідження дали чіткіше уявлення про те, як це відбувається. Дані показали, що клітини з одного боку волосини, що розвивається, діляться та дозрівають інакше, ніж клітини з протилежного боку. В результаті кератин та інші структурні матеріали розподіляються нерівномірно. Цей нерівномірний склад створює асиметричне волокно волосся, яке природно вигинається та утворює кучері.

Натомість пряме волосся розвивається з фолікулів, що мають більш симетричну структуру. Вчені зробили висновок, що хоча склад окремого волоска впливає на його товщину та текстуру, саме форма волосяного фолікула є головним чинником, що визначає, чи волосся росте прямим, скрученим або кучерявим.

Асиметричне волокно волосся природно вигинається та утворює кучер Фото: Unsplash

Як тільки волосина виходить із шкіри голови, вона зберігає форму, сформовану всередині фолікула. Саме волосся вже не є живою тканиною після того, як воно виходить зі шкіри. На цьому етапі воно здебільшого складається з мертвих кератинових волокон, тоді як весь процес росту та формування відбувався раніше всередині фолікула.

Ці фолікули — надзвичайно складні структури, що містять стовбурові клітини, кровоносні судини та залози, які забезпечують розвиток кожної нової волосини. Оскільки форма фолікула значною мірою визначається генетикою, типи волосся часто передаються у сім'ях.

Хоча текстуру волосся іноді класифікують за расовою приналежністю, наукові дані не підтверджують таких спрощених категорій. Огляд 2019 року показав, що кожна людська популяція включає широкий спектр форм волосся, незалежно від походження. Деякі типи кучерявості частіше зустрічаються в певних генетичних лініях, але пряме, хвилясте та кучеряве волосся можна знайти в усіх популяціях.

Дослідники досі вивчають, чому під час еволюції людини сформувалися різні форми фолікулів. Одне з провідних пояснень полягає в тому, що волосся на голові допомагало регулювати температуру тіла. У експериментах, опублікованих у 2023 році, дослідники розмістили перуки з людського волосся на термоманекені всередині камери з контрольованим кліматом.

Тести показали, що всі типи волосся зменшували поглинання тепла від імітованого сонячного світла порівняно з лисою головою. Волосся з тугими кучерями забезпечувало найбільший захист від сонячного випромінювання зверху, що свідчить про те, що воно могло давати перевагу в спекотних умовах.

Багато питань щодо біології волосся залишаються без відповіді, але десятиліття досліджень показали, що відповідь на питання про кучеряве чи пряме волосся лежить під шкірою, а не в щоденних процедурах у ванній кімнаті.

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