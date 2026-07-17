Сожгли свои дома и бесследно исчезли: найден артефакт, принадлежавший таинственному обществу (фото)

Команда испанских археологов нашла остатки небольшой бронзовой колесницы, чей возраст составляет 2400 лет. Она принадлежала таинственному обществу, связанному с древними этрусками, жившими на территории современной Италии.

По словам ученых, такая находка не имеет известных аналогов на Пиренейских островах, пишет Live Science.

Длина найденной колесницы составляет всего 60 см. У нее плоская поверхность, на которой люди сжигали благовония в качестве подношения богам. На боку колесницы изображено лицо с высунутым языком. Ученые предполагают, что лицо является сочетанием защитного символа, связанного с Медузой, а также Ахелоя – могущественного речного бога из греческой мифологии, говорит археолог из Меридского института археологии Гиомар Пулидо Гонсалес, участвовавший в открытии.

Древнее божество на одной из сторон колесницы Фото: Construyendo Tarteso Project

Также были найдены другие части колесницы, такие как две ножки и два колеса. Ножки колесницы были выполнены в виде двух людей, которые поддерживают часть колесницы.

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Артефакт был найден в районе, известном как долина Средней Гвадианы. Там было найдено 14 мест проживания народа, который полностью исчез из археологической летописи около 400 года до н.э. Ученые предполагают, что этот народ смешался с тартессийцами – цивилизацией, которая обосновалась на Пиренейском полуострове около VIII века до н.э.

Бронзовая колесница для подношений богам Фото: Construyendo Tarteso Project

Ученые считают, что загадочный народ сжег собственные поселения, закопал здания и по неизвестной причине, покинул этот регион. Пулидо подчеркивает, что закапывание сгоревших зданий было преднамеренным актом и не могло произойти в контексте вражеского нападения.

“Это могло быть частью тщательно спланированного ритуала завершения, символического прощания со зданиями, которые были намеренно выведены из эксплуатации”, — сказала она.

Затем эта культура «исчезла из археологических данных», — подчеркивает археолог.

Однако другие свидетельства, включая импортную керамику из Греции и этрусские бронзовые предметы, указывают на то, что кем бы ни были эти люди, они участвовали в древних торговых сетях, простиравшихся по всему Средиземноморью. Их элита была достаточно богатой, чтобы позволить себе импортные предметы.

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