Спалили свої будинки й безслідно зникли: знайдено артефакт, що належав таємничому товариству (фото)

Команда іспанських археологів виявила залишки невеликої бронзової колісниці, вік якої становить 2400 років. Вона належала таємничому суспільству, пов’язаному з древніми етрусками, що мешкали на території сучасної Італії.

За словами вчених, така знахідка не має відомих аналогів на Піренейських островах, пише Live Science.

Довжина знайденої колісниці становить усього 60 см. Вона має плоску поверхню, на якій люди спалювали пахощі як жертву богам. На боці колісниці зображено обличчя з висунутим язиком. Вчені припускають, що це обличчя є поєднанням захисного символу, пов’язаного з Медузою, а також Ахелоя — могутнього річкового бога з грецької міфології, — каже археолог з Мерідського інституту археології Гіомар Пулідо Гонсалес, який брав участь у відкритті.

Стародавнє божество на одній зі сторін колісниці Фото: Construyendo Tarteso Project

Також було знайдено інші частини колісниці, зокрема дві опори та два колеса. Опори колісниці були виконані у вигляді двох людей, які підтримують частину колісниці.

Відео дня

Артефакт було знайдено в районі, відомому як долина Середньої Гвадіани. Там було виявлено 14 місць проживання народу, який повністю зник з археологічних літописів близько 400 року до н. е. Вчені припускають, що цей народ змішався з тартесійцями — цивілізацією, яка оселилася на Піренейському півострові близько VIII століття до н. е.

Бронзова колісниця для підношень богам Фото: Construyendo Tarteso Project

Вчені вважають, що загадковий народ спалив власні поселення, засипав будівлі та з невідомої причини покинув цей регіон. Пулідо наголошує, що засипання згорілих будівель було навмисним актом і не могло статися в контексті ворожого нападу.

"Це могло бути частиною ретельно спланованого ритуалу завершення, символічного прощання з будівлями, які були навмисно виведені з експлуатації", — сказала вона.

Потім ця культура "зникла з археологічних даних", — підкреслює археолог.

Однак інші свідчення, зокрема імпортна кераміка з Греції та етруські бронзові предмети, вказують на те, що хто б ці люди не були, вони брали участь у стародавніх торговельних мережах, що простягалися по всьому Середземномор’ї. Їхня еліта була достатньо заможною, щоб дозволити собі імпортні предмети.

Інші новини науки