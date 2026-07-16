В тропических лесах Конго скрывается нечто, неизвестное науке: как виду удавалось ускользать (видео)

Исследователи только что заявили об открытии неизвестного ранее вида обезьян — все это время им успешно удавалось ускользать от глаз ученых.

Когда в 21 веке речь идет об открытии нового для науки вида, это обычно происходит благодаря новым методам анализа ДНК, более детальному изучению под микроскопом или сбору образцов за пределами привычных для человека мест. И все же, приматологи только что заявили о существовании неизвестного ранее вида обезьян — все это время им удавалось скрываться от глаз ученых, пишет Science Alert.

Новый вид получил название Colobus congoensis — долгое время представителям этого вида удавалось скрываться в тропических лесах между реками Ломами и Конго в восточно-центральной части Демократической Республики Конго.

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Более того, даже люди, живущие в пределах обитания вида, редко видели ее прежде. В редких случаях наблюдения жители Бангалы называли новый вид "Ликвели", тогда как жители Митуку — "касаба нкони", что в переводе означает "трясущая ветками".

В Конго открыли совершенно новый вид обезьян Фото: Florida Atlantic University

Первые снимки нового вида были сделаны специалистами по охране дикой природы из Фонда исследований дикой природы Лукуру, Бернардом Икембело и Эшли Воспер еще в 2008 году. В 2016 году территория, где впервые были замечены приматы Ликвели, стала национальным парком Ломами. Но даже это было лишь мимолетным наблюдением.

Теперь, почти 20 лет спустя, исследователи собрали 114 полевых наблюдений за Ликвели и достаточно доказательств, чтобы подтвердить, что это действительно совершенно новый вид приматов. В результате было сделано официально заявление об открытии нового вида.

По словам ученых, эти обезьяны не похожи ни на одну другую, замеченную в этом районе: особи известны своим черным окрасом и белыми отметинами вокруг рта и белым перианальным пятном. По словам биолога Джуниора Амбоко из Университета Флориды Атлантик, это открытие одновременно захватывающее, и подчеркивает необычайное биоразнообразие Конго.

Ученые отмечают, что представители этого вида отличаются любопытными лицами с темными глазами, свыраженными скулами и розовато-оранжевыми губами. Гладкая черная шерсть и длинный свисающий хвост обезьяны контрастируют с копной колючей шерсти, расходящейся вокруг ее выразительного лица.

Команда также провела генетический анализ, результаты которого показали, что вид отделился от своего ближайшего родственника около 4 или 5 миллионов лет назад. Теперь ученые утверждают, что открытие Colobus congoensis меняет наше понимание эволюции африканских обезьян.

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