Римскую монету, посвященную Константинополю, нашли в Англии: как она туда попала (фото)

В ходе раскопок на территории римской виллы в графстве Девон, Англия, археологи обнаружили римскую монету, выпущенную в честь основания Константинополя. Артефакт был найден в ходе исследований на участке недалеко от Галбертона, где учёные также обнаружили импортную керамику, роскошные предметы быта и личные вещи, которые проливают новый свет на жизнь в римской Британии.

Монета была отчеканена между 330 и 340 годами н. э., после того как император Константин провозгласил Константинополь новой столицей Римской империи. Она относится к памятной серии, монеты которые входили в повседневный оборот, а не служили церемониальными знаками, пишет Arkeonews.

На аверсе изображено олицетворение Константинополя в шлеме, а на реверсе — крылатая богиня Виктория, стоящая на носу корабля и держащая скипетр и щит. По данным компании "Cotswold Archaeology", морская сцена напоминает о битве при Геллеспонте в 324 году н. э., когда сын Константина Крисп командовал флотом, разгромившим войска Лициния. Эта победа помогла Константину закрепить контроль над Римской империей.

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Исследователи отмечают, что монета свидетельствует о том, как политические сообщения, связанные с новой восточной столицей империи, доходили даже до самого отдаленного западного края Римской Британии. Датировка монеты также совпадает с известным периодом заселения виллы, которая использовалась примерно с середины II века до IV века н. э.

Виллу обнаружили в 2004 году после того, как местный искатель сокровищ Джон Хилл с помощью металлоискателя нашел римские монеты и другие артефакты Фото: Cotswold Archaeology

Среди прочих находок были фрагменты амфоры типа "Дрессель 20" — крупной транспортной посуды, изготовленной в долине Гвадалквивир на юге Испании. Эти амфоры использовались для перевозки оливкового масла по всему римскому миру, что свидетельствует о том, что средиземноморские товары поступали в это сельское поместье в Девоне благодаря дальней торговле. Археологи также обнаружили посеребренную ложку из медного сплава с чашей в форме мандолины — тип изысканной столовой утвари, который обычно ассоциируется с поздним римским периодом.

Еще одним примечательным предметом стала костяная шпилька с украшенным концом. Подобные шпильки использовались для укладки причесок, застегивания одежды или крепления небольших мешочков, а аналогичные экземпляры ранее уже находили в римских захоронениях.

Римские виллы в Девоне встречаются относительно редко, что делает это место особенно важным для понимания истории региона в римский период. Вилла была обнаружена в 2004 году после того, как местный искатель с металлоискателем Джон Хилл нашел римские монеты и другие артефакты. Позднее исследования выявили остатки зданий, ограждений и свидетельства существования гораздо более крупного поместья.

Основное здание имело размеры примерно 35 на 10 метров. Изначально оно было построено в виде здания с крыльями, выходящими в коридор, а затем расширялось в ходе нескольких этапов строительства.

В одной из комнат, которая, как полагают, служила столовой, была обнаружена красочная мозаика с цветочным медальоном в центре. Археологи считают её самым западным из известных образцов этого стиля разноцветной мозаики в Великобритании. На месте раскопок также были обнаружены следы напольного отопления, расписанная штукатурка на стенах и роскошные личные вещи, что свидетельствует о том, что когда-то здесь проживали состоятельные люди.

В ходе раскопок соседних зданий был обнаружен гидроизолированный резервуар, который, вероятно, служил баней. В другом сооружении найдены кости животных и обработанные рога.

Археологи также обнаружили посеребренную ложку из медного сплава с чашей в форме мандолины Фото: Cotswold Archaeology

Эти раскопки являются частью пятилетнего проекта SHARE (Saving Halberton's Ancient Roman Environment — "Сохранение антично-римской среды Галбертона"), который будет реализовываться с 2025 по 2030 год. Проект, возглавляемый Эксетерским университетом в партнерстве с местными организациями по охране культурного наследия и компанией "Cotswold Archaeology", направлен на документирование состояния виллы до того, как дальнейшая сельскохозяйственная обработка земли нанесёт ещё больший ущерб её стенам и мозаикам.

По завершении консервационных работ артефакты и извлеченные фрагменты мозаики, как ожидается, поступят в коллекцию Музея жизни Среднего девона в Тивертоне, что обеспечит их доступность для будущих исследований и публичной экспозиции.

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