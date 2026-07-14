Римську монету, присвячену Константинополю, знайшли у Англії: як вона туди потрапила (фото)

Під час розкопок на території римської вілли в графстві Девон, Англія, археологи виявили римську монету, випущену на честь заснування Константинополя. Артефакт знайшли під час досліджень на ділянці поблизу Галбертона, де вчені також виявили імпортну кераміку, розкішні предмети побуту та особисті речі, які проливають нове світло на життя в римській Британії.

Монету було викарбувано між 330 і 340 роками н. е., після того як імператор Костянтин проголосив Константинополь новою столицею Римської імперії. Вона належить до пам'ятної серії, монети якої входили в повсякденний обіг, а не слугували церемоніальними знаками, пише Arkeonews.

На аверсі зображено уособлення Константинополя в шоломі, а на реверсі — крилату богиню Вікторію, що стоїть на носі корабля, тримаючи скіпетр і щит. За даними компанії "Cotswold Archaeology", морська сцена нагадує про битву при Геллеспонті 324 року н. е., коли син Костянтина Крісп командував флотом, який розгромив війська Ліцинія. Ця перемога допомогла Костянтину закріпити контроль над Римською імперією.

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Дослідники зазначають, що монета демонструє, як політичні повідомлення, пов’язані з новою східною столицею імперії, досягали навіть найвіддаленішого західного краю Римської Британії. Датування монети також збігається з відомим періодом заселення вілли, яка використовувалася приблизно з середини II століття до IV століття н. е.

Віллу знайшли у 2004 році після того, як місцевий пошуковець з металошукачем Джон Хілл знайшов римські монети та інші артефакти Фото: Cotswold Archaeology

Серед інших знахідок були фрагменти амфори типу "Дрессель 20" — великого транспортного посуду, виготовленого в долині Гвадалквівір на півдні Іспанії. Ці амфори використовувалися для перевезення оливкової олії по всьому римському світу, що свідчить про те, що середземноморські товари досягали цього сільського маєтку в Девоні завдяки далекій торгівлі. Археологи також виявили посріблену ложку з мідного сплаву з чашею у формі мандоліни — тип вишуканого столового приладдя, який зазвичай асоціюється з пізнім римським періодом.

Ще одним примітним предметом стала кістяна шпилька з прикрашеним кінцем. Подібні шпильки використовували для укладання зачісок, застібання одягу або кріплення невеликих мішечків, а аналогічні зразки раніше вже знаходили в римських похованнях.

Римські вілли у Девоні зустрічаються відносно рідко, що робить це місце особливо важливим для розуміння історії регіону в римський період. Віллу знайшли у 2004 році після того, як місцевий пошуковець з металошукачем Джон Хілл знайшов римські монети та інші артефакти. Пізніші дослідження виявили залишки будівель, огорож та свідчення існування набагато більшого маєтку.

Основна споруда мала розміри приблизно 35 на 10 метрів. Спочатку вона була зведена як будівля з крилами, що виходять у коридор, а потім розширювалася упродовж кількох етапів будівництва.

В одній з кімнат, яка, як вважається, слугувала їдальнею, було виявлено барвисту мозаїку з квітковим медальйоном у центрі. Археологи вважають її найзахіднішим відомим зразком цього стилю різнобарвної мозаїки у Великій Британії. На місці розкопок також було знайдено сліди підлогового опалення, розписану штукатурку на стінах та розкішні особисті речі, що свідчить про те, що колись тут мешкали заможні люди.

Під час розкопок сусідніх будівель було виявлено гідроізольований резервуар, який, ймовірно, слугував купальнею. В іншій споруді знайдено кістки тварин та оброблені роги.

Археологи також виявили посріблену ложку з мідного сплаву з чашею у формі мандоліни Фото: Cotswold Archaeology

Ці розкопки є частиною п'ятирічного проєкту SHARE (Saving Halberton's Ancient Roman Environment — "Збереження антично-римського середовища Галбертона"), який триватиме з 2025 по 2030 рік. Проєкт, очолюваний Ексетерським університетом у партнерстві з місцевими організаціями з охорони культурної спадщини та компанією "Cotswold Archaeology", має на меті задокументувати стан вілли до того, як подальша сільськогосподарська обробка землі завдасть ще більшої шкоди її стінам і мозаїкам.

Після завершення консерваційних робіт артефакти та вилучені фрагменти мозаїки, як очікується, увійдуть до колекції Музею життя Середнього Девону в Тівертоні, що забезпечить їх доступність для майбутніх досліджень та публічної експозиції.

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