"Настоящий Индиана Джонс" нашел могилу короля под автостоянкой

Историк-исследователь утверждает, что нашел место захоронения останков короля Англии Альфреда Великого на автостоянке в Винчестере.

Король Альфред Великий правил Уэссексом, англосаксонским королевством с 871 по 899 год. Сейчас эта территория охватывает южную и юго-западную Англию. Альфред Великий прославился тем, что в раннем Средневековье провел масштабные реформы в области права, образования и государственного управления, которые заложили основы для объединения Англии в 927 году, пишет Independent.

Охотник за археологическими артефактами Грэм Филлипс, который называет себя “настоящим Индианой Джонсом”, опубликовал 27 книг, которые были посвящены историческим загадкам. Среди тем, интересующих историка, был и Альфред Великий. Поисками его захоронения Филлипс занялся после неудачных археологических раскопок 13 лет назад.

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Стоит отметить, что поиски останков короля Уэссекса длятся уже более века и пока, не увенчались успехом.

Теперь же Филлипс утверждает, что останки короля находятся на автостоянке в Винчестере, в 18 метрах от тротуарной плитки.

“Как ни странно, как и в случае с Ричардом III, кости находятся под автостоянкой”, - говорит Филлипс.

Известно, что первоначально тело короля Альфреда было похоронено в Старом соборе Винчестера в 899 году, а затем его сын, Эдуард Старший, перенёс его останки в Новый собор. В 1110 году их снова перенесли в аббатство Хайд.

После сноса аббатства в 1539 году точное местонахождение останков короля оставалось неизвестным до 1866 года, когда антиквар Джон Меллор провел раскопки на этом месте во время строительства. Найденные там останки были перезахоронены в церкви Святого Варфоломея.

Однако, когда в 2013 году Винчестерский университет эксгумировал и провел радиоуглеродный анализ этих костей, выяснилось, что они относятся к периоду более чем на 200 лет позже смерти Альфреда.

Год спустя анализ ДНК показал, что фрагмент тазовой кости, найденный в аббатстве Хайд, мог принадлежать королю или его сыну, что указывает на то, что останки, перемещенные в 1866 году, не принадлежали Альфреду.

Вместо этого, по мнению Филлипса, кости были перемещены снова в 1788 году, когда рядом с руинами аббатства была построена тюрьма. Он заявил, что это подтверждается статьей из научного журнала 1800 года, в которой описывается, как заключенные во время создания сада обнаружили свинцовый гроб и кости, которые затем были перезахоронены неподалеку.

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