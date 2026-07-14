"Справжній Індіана Джонс" знайшов могилу короля під автостоянкою

Історик-дослідник стверджує, що знайшов місце поховання останків короля Англії Альфреда Великого на автостоянці у Вінчестері.

Король Альфред Великий правив Вессексом, англосаксонським королівством, з 871 по 899 рік. Нині ця територія охоплює південну та південно-західну Англію. Альфред Великий прославився тим, що в ранньому Середньовіччі провів масштабні реформи в галузі права, освіти та державного управління, які заклали основи для об’єднання Англії в 927 році, пише Independent.

Мисливець за археологічними артефактами Грем Філліпс, який називає себе "справжнім Індіаною Джонсом", опублікував 27 книг, присвячених історичним загадкам. Серед тем, що цікавлять історика, був і Альфред Великий. Пошуками його поховання Філліпс зайнявся після невдалих археологічних розкопок 13 років тому.

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Варто зазначити, що пошуки останків короля Уессекса тривають уже понад століття і поки що не увінчалися успіхом.

Тепер же Філліпс стверджує, що останки короля знаходяться на автостоянці у Вінчестері, за 18 метрів від тротуарної плитки.

"Як не дивно, так само, як і у випадку з Річардом III, кістки знаходяться під автостоянкою", — каже Філліпс.

Відомо, що спочатку тіло короля Альфреда було поховане у Старому соборі Вінчестера у 899 році, а потім його син, Едуард Старший, переніс його останки до Нового собору. У 1110 році їх знову перенесли до абатства Хайд.

Після знесення абатства у 1539 році точне місцезнаходження останків короля залишалося невідомим аж до 1866 року, коли антиквар Джон Меллор провів розкопки на цьому місці під час будівництва. Знайдені там останки були перепоховані в церкві Святого Варфоломія.

Однак, коли у 2013 році Вінчестерський університет ексгумував ці кістки та провів їх радіовуглецевий аналіз, з’ясувалося, що вони датуються періодом, який на понад 200 років пізніше за смерть Альфреда.

Через рік аналіз ДНК показав, що фрагмент тазової кістки, знайдений в абатстві Хайд, міг належати королю або його синові, що вказує на те, що останки, перенесені у 1866 році, не належали Альфреду.

Натомість, на думку Філліпса, кістки були перенесені знову у 1788 році, коли поруч із руїнами абатства було збудовано в’язницю. Він заявив, що це підтверджується статтею з наукового журналу 1800 року, в якій описується, як ув’язнені під час облаштування саду виявили свинцеву труну та кістки, які потім були перепоховані неподалік.

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