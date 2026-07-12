Одна белая линия спасла миллионы жизней за последние 70 лет: о чем идет речь

Исследователи рассказали об одной простой идее, которая в конце концов, как считается, спасла миллионы жизней за последние 70 лет.

Джон Ван Ностранд Дорр — это имя может быть не знакомо каждому, однако этот человек изменил мир. Его имя было неотъемлемой частью журналов по химической инженерии и патентных ведомств по всему миру, однако главным наследием считается простая белая линия, нарисованная на самых внешних краях дорог и автомагистралей — линия, которая, как считается, спасла миллионы жизней, пишет IFLScience.

Джон Дорр родился в 1872 году и с детства интересовался геологией и металлургией. Уже к 16 или 17 годам он работал лаборантом в лаборатории Эдисона в Вест-Оранже. Далее Дорр поступил в Ратгерский университет, где изучал химию, и это ему помогло: после окончания университета он переехал на Запад, где работал с цианидом для извлечения золота из низкосортных руд.

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Считается, что Дорр был пионером в разработке методов сгущения, перемешивания и непрерывной противоточной декантации. К 1916 году он возглавил собственную одноименную компанию, занимавшуюся производством и сбытом постоянно растущего числа его изобретений. Изобретения Дорра применялись для очистки сточных вод вокруг крупных городов. По сути, к 1950 году ученый фактически стал суперзвездой химии.

Однако наибольшим наследием Дорра считается простая белая линия, нарисованная на внешних краях дороги. Все началось с того, что жена ученого пожаловалась на то что ослепляющий свет фар приближающихся автомобилей заставляет водителей съезжать с дороги.

Теория заключалась в том, что при отсутствии разметки по краю дороги водители, естественно, стремились держаться середины. Само по себе такое стремление не было проблемой, пока навстречу не ехала другая машина — в таком случае водителю приходилось резко сворачивать на обочину, чтобы избежать столкновения. Это грозило тем, что водитель мог перевернуться в кювет. Со временем ситуация усугубилась, а смертность в результате ДТП была примерно вдвое выше, чем сегодня.

Дорр считал, что ситуацию можно исправить с помощью одной белой линии на внешней стороне полосы. Сегодня такая разметка кажется очевидной, однако в 1950-х годах идею ученого восприняли не все. В результате начался довольно простой научный эксперимент: на нескольких километрах между Гринвичем и Стамфордом на дорогу были нанесены внешние разметки, и отслеживались их эффекты.

Результаты оказались поразительными: положение и поведение 11 289 автомобилей на этом участке показали, что обочины улучшаю положение автомобилей в центре полосы движения. Простыми словами, результаты подтвердили, что разметка на самом деле действительно уменьшает количество аварий с боковым столкновением в одном направлении. Более того, белая линия предотвращает преждевременное разрушение асфальтированных обочин, а также предотвращает аварии, вызванные потерей сцепления автомобилей с дорогой при выезде на мягкие обочины.

Отметим, что Дорр то и дело сталкивался с сопротивлением дорожных чиновников, но конце концов его краевые линии то и дело доказывали свою эффективность. Более того, общественность полюбила разметку.

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