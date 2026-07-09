Первое в истории рождение фрагмента океанической коры Земли: люди не видели этого прежде

Большая часть земной коры формируется в местах, недоступных человеческому глазу, а потому ранее мы не видели, как это происходит. Теперь все изменилось.

На протяжении 65 000 километров океанического дна система срединно-океанических хребтов отмечает границы, где встречаются тектонические плиты Земли. Там, вдали от солнечного света, катастрофические поднятия разрывают океаническое дно, заливая дно океана магмой, которая остывает и затвердевает, образуя совершенно новый участок планетарной коры, пишет Science Alert.

Известно, что более двух третей всей коры Земли образовались именно таким образом, однако ранее ученым не удавалось наблюдать этот процесс воочию. Теперь, впервые в истории, ученые наконец смогли зафиксировать процесс в действии.

По словам морского геофизика Жана-Ива Ройера из Французского национального центра научных исследований, они с коллегами и не подозревали, что когда-то им удастся запечатлеть такое масштабное событие. Однако в конце концов им удалось стать свидетелями чего-то удивительного: события, происходящего раз в сорок лет. Ученым также удалось измерить смещения на несколько метров в обоих направлениях.

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When we redeploy a transponder+tripod, we must always make sure it's standing upright on the seafloor, and that it can still ping its colleagues.



[image or embed] — The OHA-GEODAMS Seafloor Observatory (@geodams.bsky.social) 31 січня 2025 р. о 06:18

Границы тектонических плит расположены ниже относительно более легких и плавучих внутренних областей, а потому подавляющее большинство из них находятся под водой, на глубинах, где ученые не могут за ними наблюдать. Однако человеческую изобретательность не следует недооценивать.

В конце 2024 году ученые развернули экспериментальную обсерваторию с гидроакустикой и геодезией вблизи острова Амстердам на юго-восточной Индийском хребте между Австралией и Антарктидой. Потребовались годы, чтобы создать нечто подобное, но оно того стоило — ученым удалось запечатлеть одно из редких, мощных эпизодов образования нового морского дна.

Отметим, что уникальная обсерватория состояла из пяти автономных гидрофонов, расположенных таким образом, чтобы отслеживать все вулканическое плато Сен-Поль-Амстердам. Ученые надеялись таким образом зафиксировать один из этих катастрофических эпизодов. И им повезло.

За 16 дней в конце апреля 2024 года ось срединно-океанического хребта разрушилась, а накопившаяся под ней магма распространилась в океаническую кору. Огромные пластообразные интрузии магмы, известные как дайки, прорвали кору менее чем за два часа, впрыснув в нее около 150 миллионов кубических метров магмы. Этот процесс вызвал землетрясения, пробуждающие давно спящие разломы, а также истощили запасы магмы под хребтом.

В конце концов, дайки достигли самого морского дна, позволив лаве извергаться на океаническое дно, продолжая при этом истощать магматический резервуар и вызывая дальнейшее обрушение морского дна. Данные указывают на то, что дно долины, отмечающей ось хребта, обрушилось на 4,2 метра, сместившись по граничащим с ним разломам. Наблюдение стало первым в истории случаем, когда ученым удалось воочию наблюдать столь масштабное геологическое событие.

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