"Знаки ведьмы" на древних зданиях в Англии: выяснилось, что это такое на самом деле (фото)

Странные символы несколько лет ставили ученых в тупик. Теперь же их значение наконец-то раскрыто.

Знаки, обнаруженные на древних зданиях по всей Англии, часто называют "ромашковыми колесами" или "шестилистниками". Их можно увидеть на стенах внутри средневековых церквей и домов. При этом такие знаки встречаются даже на домах, построенных вплоть до XIX века. Ранее эксперты предполагали, что это ритуальные символы защиты и они имеют мистическое значение. Теперь профессор истории Дженнифер Александер в Уорикском университете выяснила, что это такое на самом деле, пишет Daily Mail.

Знаки, обнаруженные на древних зданиях по всей Англии, часто называют "ромашковыми колесами" или "шестилистниками" Фото: Daily Mail

На протяжении нескольких лет эксперты организаций English Heritage и Historic England заявляли об обнаружении большого количества "знаков ведьмы" или "символов ритуальной защиты" на стенах исторических зданий, включая средневековые церкви и дома.

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Эксперты заявили, что эти символы очень похожи на древние знаки, оставляемые на стенах домов в Средние века, которые, согласно легендам, использовали ведьмы для привлечения демонов, или же их оставляли люди, чтобы наоборот защититься от зла. Хотя значение этих знаков в научном сообществе давно вызывает споры, и не все были уверены, что это ритуальные символы.

Дженнифер Александер провела исследование, которое показало, что эти знаки являются метками, оставленными каменщиками, работавшими над зданиями Фото: Daily Mail

Теперь Дженнифер Александер провела исследование, которое показало, что эти знаки являются метками, оставленными каменщиками, работавшими над зданиями. По словам ученой, "знаки ведьмы" являются не более чем следами работы каменщиков и это скорее инструмент для обучения учеников, позволяющий им освоить работу с инструментами на труднообрабатываемых поверхностях, таких как камень.

Александер говорит, что нет никаких доказательств того, что эти метки имеют какое-либо отношение к ведьмам или обладают каким-либо мистическим смыслом.

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