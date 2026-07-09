"Знаки відьми" на стародавніх будівлях в Англії: з'ясувалося, що це насправді (фото)

Дивні символи кілька років ставили вчених у глухий кут. Тепер же їхнє значення нарешті розкрито.

Знаки, виявлені на стародавніх будівлях по всій Англії, часто називають "ромашковими колесами" або "шестилистниками". Їх можна побачити на стінах усередині середньовічних церков і будинків. При цьому такі знаки зустрічаються навіть на будинках, збудованих аж до XIX століття. Раніше експерти припускали, що це ритуальні символи захисту і що вони мають містичне значення. Тепер професорка історії Дженніфер Александер з Уорікського університету з’ясувала, що це насправді, пише Daily Mail.

Знаки, виявлені на стародавніх будівлях по всій Англії, часто називають "ромашковими колесами" або "шестилистками" Фото: Daily Mail

Протягом кількох років експерти організацій English Heritage та Historic England повідомляли про виявлення великої кількості "знаків відьми" або "символів ритуального захисту" на стінах історичних будівель, зокрема середньовічних церков та будинків.

Відео дня

Експерти заявили, що ці символи дуже схожі на стародавні знаки, які залишали на стінах будинків у Середньовіччі і які, згідно з легендами, використовували відьми для прикликання демонів, або ж їх залишали люди, щоб, навпаки, захиститися від зла. Хоча значення цих знаків у науковій спільноті вже давно викликає суперечки, і не всі були впевнені, що це ритуальні символи.

Дженніфер Александер провела дослідження, яке показало, що ці знаки є мітками, залишеними мулярами, які працювали над будівлями Фото: Daily Mail

Тепер Дженніфер Александер провела дослідження, яке показало, що ці знаки є мітками, залишеними мулярами, які працювали над будівлями. За словами вченої, "знаки відьми" є не більше ніж слідами роботи каменярів, і це, скоріше, інструмент для навчання учнів, що дозволяє їм освоїти роботу з інструментами на поверхнях, що важко обробляються, таких як камінь.

Александер каже, що немає жодних доказів того, що ці знаки мають якийсь стосунок до відьом або мають якесь містичне значення.

Інші новини науки