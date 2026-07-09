День ног в спортзале станет легче: ученые придумали уловку с шоколадом

Недавнее исследование показало, что вдыхание аромата шоколада перед тяжелой тренировкой может облегчить ее выполнение.

Вдыхание аромата черного шоколада перед поднятием тяжестей может помочь людям сделать больше повторений. Добровольцы вдыхали аромат шоколада перед выполнение упражнения на разгибание ног. Те, кто понюхал черный шоколад, сделал на 18 повторений больше, чем остальные, пишет Daily Mail.

Авторы исследования считают, что шоколадный аромат обманывает мозг, создавая ощущение сытости, а это позволяет людям лучше сосредоточиться на тренировке. Эффект был настолько ярко выраженным, что даже молочный шоколад обеспечил прирост производительности, хотя и не такой как у черного шоколада.

Эксперты говорят, что результаты подчеркивают удивительную силу запаха, влияющую как на тело, так и на разум.

Відео дня

“Воздействие запаха шоколада на мужчин со средней степенью тренированности непосредственно перед и между подходами силовых упражнений значительно увеличило общий объем их тренировок без увеличения воспринимаемой нагрузки”, - говорит ведущий автор исследования Мохамед Нашрудин бин Нахарудин из Университета Малайзии в Куала-Лумпуре.

Для своего исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Physiology, исследователи набрали 23 здоровых мужчин в возрасте от 20 до 25 лет и разделили их на три группы.

В рамках исследования все участники выполняли упражнение “разгибание ног” — упражнение, при котором участники садятся и разгибают голени, поднимая вес, — по 10 повторений с интервалами отдыха в 3,5 минуты.

Другие новости науки