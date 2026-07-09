Тренування ніг у спортзалі стане легшим: вчені вигадали хитрість із шоколадом

Нещодавнє дослідження показало, що вдихання аромату шоколаду перед інтенсивним тренуванням може полегшити його виконання.

Вдихання аромату чорного шоколаду перед підняттям важких предметів може допомогти людям виконати більше повторень. Добровольці вдихали аромат шоколаду перед виконанням вправи на розгинання ніг. Ті, хто понюхав чорний шоколад, зробили на 18 повторень більше, ніж решта, пише Daily Mail.

Автори дослідження вважають, що аромат шоколаду обманює мозок, створюючи відчуття ситості, а це дозволяє людям краще зосередитися на тренуванні. Ефект був настільки яскраво вираженим, що навіть молочний шоколад забезпечив підвищення продуктивності, хоча й не таке, як у чорного шоколаду.

Експерти зазначають, що ці результати підкреслюють дивовижну силу запаху, яка впливає як на тіло, так і на розум.

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"Вплив запаху шоколаду на чоловіків із середнім рівнем фізичної підготовки безпосередньо перед і між підходами силових вправ значно збільшив загальний обсяг їхніх тренувань без підвищення відчутного навантаження", — зазначає провідний автор дослідження Мохамед Нашрудін бін Нахарудін з Університету Малайзії в Куала-Лумпурі.

Для свого дослідження, опублікованого в журналі "Frontiers in Physiology", вчені залучили 23 здорових чоловіків віком від 20 до 25 років і розділили їх на три групи.

У рамках дослідження всі учасники виконували вправу "розгинання ніг" — вправу, під час якої учасники сідають і розгинають гомілки, піднімаючи вагу, — по 10 повторень з інтервалами відпочинку тривалістю 3,5 хвилини.

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