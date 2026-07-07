Назван лучший возраст, чтобы стать президентом: ученые сделали расчеты

Большинство людей считают, что к 30 годам они достигают пика своих когнитивных способностей. Новое исследование показывает, что это заблуждение.

Ученые выяснили, что люди достигают наивысшего психологического функционирования только в возрасте от 55 до 60 лет. Это связывают с десятилетиями накопленных знаний, эмоциональной зрелостью и жизненным опытом, которые перевешивают снижение скорости мышления, пишет Daily Mail.

Авторы исследования говорят, что средний возраст на самом деле, является “настоящей вершиной психологической готовности”.

“Подвижный интеллект, который достигает пика около 20 лет и существенно снижается по мере взросления, часто рассматривается как наиболее важная когнитивная способность для прогнозирования важных жизненных результатов. Тем не менее, человеческие достижения в таких областях, как карьерный успех, имеют тенденцию достигать пика гораздо позже, обычно в возрасте от 55 до 60 лет”, - пишут авторы исследования.

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Тесты показали, что пик когнитивно-личностного функционирования приходится на период от 55 до 60 лет.

Команда из Университета Западной Австралии провели большой обзор крупных опубликованных исследований, где измерялись разные психологические способности и то, как они изменялись с возрастом. Ученые отобрали 9 основных областей, которые способствуют реальному успеху, включая способность к рассуждению, словарный запас, знания, рабочую память и скорость обработки информации.

Также были включены такие личностные качества, как добросовестность (организованность, надежность и дисциплина) и эмоциональная стабильность, к примеру, способность сохранять спокойствие под давлением.

В своем анализе ученые объединили все эти характеристики в один общий показатель, который называли Индексом когнитивно-личностного функционирования.

Исследователи действительно обнаружили некоторые способности, которые начали снижаться после 20 лет. В этом списке оказалась обработки данных, а также рабочая память. Но также ученые нашли способности, которые начали улучшаться с возрастом, в том числе словарный запас, финансовая грамотность, эмоциональный интеллект, добросовестность и эмоциональная стабильность.

Когда все способности были объединены, они обнаружили, что пик психологического функционирования приходится на возраст от 55 до 60 лет.

Основываясь на своих выводах, авторы утверждают, что люди, вероятно, лучше всего подходят для руководящих должностей высокого уровня в позднем среднем возрасте. Люди, занимающие должности, требующие сложных суждений, например, топ-менеджеры, судьи или политические лидеры, вряд ли будут в лучшей форме до 40 лет или после 65 лет.

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