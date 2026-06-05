Отсчитывает время всем: ученые создали новые биологические часы (фото)

Ученые разработали немало методов измерения биологического старения и одним из самых распространенных подходов является использование эпигенетических часов, которые отслеживают химические изменения в ДНК, связанные с возрастом и стрессом. Хотя эти инструменты полезны, они не всегда дают последовательные результаты.

В новом исследовании ученые предложили другой способ измерения старения путем изучения активности генов, пишет Science Alert.

Исследователи разработали транскриптомные часы, которые анализируют молекулы РНК, помогающие превращать генетическую информацию в белки. Наблюдая, какие гены активны, а какие нет, система может оценить биологический возраст человека и даже предоставить подсказки относительно продолжительности жизни и риска смертности.

В рамках проекта ученые собрали более 11 000 образцов от четырех видов млекопитающих: мышей, крыс, макак и людей. Сравнивая различные ткани и виды, команда стремилась выявить закономерности старения, которые остаются неизменными у различных форм жизни.

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"Старение и влияние внешних факторов влияют на здоровье и смертность, однако молекулярные механизмы, лежащие в основе этого, остаются непонятными", — написали ученые в своем исследовании.

Исследователи разработали транскриптомные часы, которые анализируют молекулы РНК, помогающие превращать генетическую информацию в белки

Анализ показал, что гены, вовлеченные в здоровое деление клеток и заживление ран, были связаны с более медленным биологическим старением. Зато гены, связанные с воспалением и гибелью клеток, ассоциировались с ускоренным старением и высоким биологическим возрастом. Полученные молекулярные часы успешно определили различия в скорости старения и риска смертности. Тесты с использованием образцов человеческой крови показали, что их прогнозы соответствуют результатам ведущих эпигенетических часов.

Система также обнаружила известные факторы, связанные со старением, в том числе хронические заболевания, как в животных моделях, так и в образцах тканей человека. Исследователи считают, что этот подход может предоставить более подробную информацию, чем традиционные эпигенетические часы, которые используются с 2013 года.

Одним из самых интересных открытий стало то, что многие генетические сигналы, связанные со старением, были общими для всех четырех видов. Похожие закономерности появлялись в различных тканях, включая клетки крови и мышц.

Эта согласованность свидетельствует о том, что обнаруженные биомаркеры могут быть надежными индикаторами старения. Однако ученые до сих пор не уверены, эти генетические закономерности активно вызывают старение или просто отражают изменения, происходящие по мере его прогрессирования.

Хотя старение невозможно полностью предотвратить, образ жизни и факторы окружающей среды могут влиять на его темпы Фото: Cell

"Давно известно, что уровни экспрессии генов, которые защищают от клеточного стресса и реагируют на него, растут с возрастом, что указывает на адаптивные реакции, а не на причинно-следственные факторы", — написал молекулярный биолог Жоао Педро де Магальяйнш из Бирмингемского университета в комментарии к исследованию.

Хотя старение невозможно полностью предотвратить, образ жизни и факторы окружающей среды могут влиять на его темпы. Здоровые пищевые привычки могут замедлить биологическое старение, тогда как хронические заболевания и загрязнения могут его ускорить.

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Исследователи считают, что новые транскриптомные часы могут стать ценным инструментом для тестирования потенциальных методов борьбы со старением, изменений образа жизни и лекарств до завершения длительных клинических испытаний.

В дальнейшем ученые планируют протестировать часы на различных группах людей и повысить точность измерений. Это исследование является важным шагом в направлении понимания биологических механизмов старения и может помочь исследователям оценивать будущие методы лечения, направленные на улучшение здоровья и продление жизни.

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