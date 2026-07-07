Визначено найкращий вік для того, щоб стати президентом: вчені провели розрахунки

Більшість людей вважають, що до 30 років вони досягають піку своїх когнітивних здібностей. Нове дослідження показує, що це помилка.

Вчені з’ясували, що люди досягають найвищого рівня психологічного функціонування лише у віці від 55 до 60 років. Це пов’язують із десятиліттями накопичених знань, емоційною зрілістю та життєвим досвідом, які переважають зниження швидкості мислення, пише Daily Mail.

Автори дослідження стверджують, що середній вік насправді є "справжньою вершиною психологічної готовності".

"Руховий інтелект, який досягає піку приблизно у 20 років і суттєво знижується в міру дорослішання, часто розглядається як найважливіша когнітивна здатність для прогнозування важливих життєвих результатів. Проте людські досягнення в таких сферах, як кар’єрний успіх, зазвичай досягають піку набагато пізніше, як правило, у віці від 55 до 60 років", — пишуть автори дослідження.

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Тести показали, що пік когнітивно-особистісного функціонування припадає на період від 55 до 60 років.

Команда з Університету Західної Австралії провела масштабний огляд великих опублікованих досліджень, у яких вимірювалися різні психологічні здібності та те, як вони змінювалися з віком. Вчені виділили 9 основних сфер, які сприяють реальному успіху, зокрема здатність до міркування, словниковий запас, знання, робочу пам’ять та швидкість обробки інформації.

Також були враховані такі особистісні якості, як сумлінність (організованість, надійність і дисципліна) та емоційна стабільність, наприклад, здатність зберігати спокій у стресових ситуаціях.

У своєму аналізі вчені об’єднали всі ці характеристики в один загальний показник, який назвали Індексом когнітивно-особистісного функціонування.

Дослідники дійсно виявили деякі здібності, які почали погіршуватися після 20 років. У цьому списку опинилися обробка даних, а також робоча пам’ять. Але також вчені виявили здібності, які почали поліпшуватися з віком, зокрема словниковий запас, фінансова грамотність, емоційний інтелект, сумлінність та емоційна стабільність.

Коли всі здібності було об’єднано, виявилося, що пік психологічного функціонування припадає на вік від 55 до 60 років.

Грунтуючись на своїх висновках, автори стверджують, що люди, ймовірно, найкраще підходять для керівних посад високого рівня у пізньому середньому віці. Люди, які обіймають посади, що вимагають складних суджень, наприклад, топ-менеджери, судді чи політичні лідери, навряд чи будуть у найкращій формі до 40 років або після 65 років.

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