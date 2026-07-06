Незначительная находка оказалась уникальной: обнаружена монета последнего короля викингов (фото)

Небольшой металлический предмет, найденный на поле недалеко от аббатства Утстейн на юго-западе Норвегии, сначала приняли за пуговицу. Через несколько месяцев более тщательный осмотр показал, что на самом деле это была чрезвычайно редкая средневековая серебряная монета, связанная с последним королём викингов.

Находку сделал Мортен Эек из клуба "Rygene Detector Club" во время поисков с помощью металлоискателя вблизи аббатства Утстейн. Артефакт лежал в вспаханной земле на глубине всего 10–15 сантиметров от поверхности, пишет Arkeonews.

Одна сторона выглядела блестящей и серебристой, тогда как другая имела медный оттенок, из-за чего предмет напоминал пуговицу постсредневекового периода. По этой причине находку хранили вместе с другими сомнительными находками.

Через несколько месяцев Эек и его коллеги-поисковики заметили, что на серебряной стороне отчётливо видно изображение креста. Сравнив находку с историческими нумизматическими источниками, они поняли, что это, вероятно, монета, а не пуговица. При детальном осмотре под увеличением выяснилось, что к одной из сторон была прикреплена медная пластина, а край монеты был загнут вокруг неё.

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Через несколько месяцев Эек и его коллеги-поисковики заметили, что на обратной стороне четко видно изображение креста Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Эксперты из Археологического музея Университета Ставангера подтвердили, что этот предмет представляет собой редкую средневековую серебряную монету, которую впоследствии модифицировали, скорее всего, для ношения в качестве украшения.

По словам археолога Линн Эйке Рамберг, этот предмет подвергся тому, что специалисты называют вторичной модификацией. После чеканки монеты кто-то прикрепил к одной из сторон медную пластинку и загнул внешний край вокруг неё. Две небольшие выемки вдоль ободка, вероятно, служили креплением для цепочки или петли, что позволяло носить монету как украшение.

Эта модификация объясняет, почему предмет ошибочно приняли за пуговицу. Большую часть поверхности покрывала грязь, а обнажившаяся медь скрывала его первоначальное назначение. На видимой серебряной стороне был изображён характерный узор "крест над крестом" — крест с двойными линиями и закруглёнными концами, под которым проглядывались следы другого креста.

Этот узор появлялся на норвежских монетах в конце XI — начале XII века. Хотя надпись по краю была слишком повреждена, чтобы её можно было прочитать, исследователям пришлось изучить обратную сторону, чтобы идентифицировать монету.

Снятие медной пластины могло бы повредить важную часть истории этого предмета, поэтому археологи вместо этого прибегли к рентгеновской визуализации Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Снятие медной пластины могло бы повредить важную часть истории предмета, поэтому археологи вместо этого прибегли к рентгеновской визуализации. Сканирование показало, что на скрытой стороне изображено существо, похожее на грифона. Эта деталь позволила идентифицировать монету как выпущенную во времена правления Магнуса III, правившего Норвегией с 1093 по 1103 год.

Магнус III, также известный как Магнус Босоногий, часто называют последним королём-викингом Норвегии из-за его военных походов по Северной Атлантике. В отличие от своего отца, Олафа Кирре, правление которого было относительно мирным, Магнус сосредоточился на войнах и территориальной экспансии.

Его походы доходили до Гебридских островов, острова Мэн и некоторых районов Ирландии. Его правление закончилось в 1103 году, когда он погиб в засаде во время высадки в Ирландии в возрасте около 30 лет.

Магнус также провёл важную монетную реформу. Предыдущие правители, в частности Харальд Хардрада, со временем снижали содержание серебра в норвежских монетах. Магнус избрал иной подход: он отчеканил более лёгкие монеты, сохранив при этом почти то же количество серебра, что повысило их пробу примерно до 90 процентов.

Магнус III, также известный как Магнус Босоногий, часто называют последним королем-викингом Норвегии из-за его военных походов по Северной Атлантике Фото: Wikimedia Commons

Монеты, на которых изображены как грифон, так и узор "крест над крестом", являются чрезвычайно редкими. До этой находки было известно лишь четыре экземпляра — один из клада на кладбище в Санде на острове Сандой (Фарерские острова) и три из клада Лундби-Крат недалеко от Ольборга (Дания).

Исследователи установили, что монета из Утстейна была отчеканена с помощью того же штампа, что и один из датских экземпляров. Такие совпадения штампов помогают археологам оценить, как изготавливались монеты и каков мог быть объем отдельных тиражей. Эти данные подтверждают гипотезу о том, что производство монет во времена правления Магнуса III оставалось относительно ограниченным.

На сегодняшний день известно лишь около 100 монет времён правления Магнуса III, и лишь очень немногие из них были найдены на территории современной Норвегии. Предыдущие норвежские экземпляры были найдены в Хьеркинне и Тронхейме. Находка в Утстейне стала первым известным экземпляром этого конкретного типа монеты с изображением грифона и "перекрещенных крестов", обнаруженным на норвежской земле.

Место находки придает ей дополнительное историческое значение. Аббатство Утстейн является одним из самых известных средневековых монастырских комплексов Норвегии, а окружающий ландшафт уже до основания аббатства был важной прибрежной территорией. Этот регион соединял Ставангер, Кармунд, фьорды Рифилке и западные морские пути.

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