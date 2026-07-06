Дрібна знахідка виявилася унікальною: знайдено монету останнього короля вікінгів (фото)

Невеликий металевий предмет, знайдений на полі поблизу абатства Утстейн на південному заході Норвегії, спочатку вважали ґудзиком. Кілька місяців по тому ретельніший огляд показав, що насправді це була надзвичайно рідкісна середньовічна срібна монета, пов'язана з останнім королем вікінгів.

Предмет знайшов Мортен Еек із клубу "Rygene Detector Club" під час пошуків за допомогою металошукача поблизу абатства Утстейн. Артефакт лежав у зораній землі на глибині лише 10–15 сантиметрів від поверхні, пише Arkeonews.

Одна сторона виглядала блискучою та сріблястою, тоді як інша мала мідний відтінок, через що предмет нагадував постсередньовічний ґудзик. Через це знахідку зберігали разом з іншими сумнівними знахідками.

Кілька місяців по тому Еек та його колеги-шукачі помітили, що на срібній стороні чітко видно зображення хреста. Порівнявши знахідку з історичними нумізматичними джерелами, вони зрозуміли, що це, ймовірно, монета, а не ґудзик. При детальному огляді під збільшенням виявилося, що до однієї зі сторін була прикріплена мідна пластина, край монети був загнутий навколо неї.

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Кілька місяців по тому Еек та його колеги-шукачі помітили, що на срібній стороні чітко видно зображення хреста Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Експерти з Археологічного музею Університету Ставангера підтвердили, що цей предмет є рідкісною середньовічною срібною монетою, яку згодом модифікували, найімовірніше, для носіння як прикрасу.

За словами археолога Лінн Ейк'є Рамберг, цей предмет зазнав того, що фахівці називають вторинною модифікацією. Після карбування монети хтось прикріпив до однієї зі сторін мідну пластинку й загнув зовнішній край навколо неї. Дві невеликі виїмки вздовж обідка, ймовірно, слугували кріпленням для ланцюжка або петлі, що дозволяло носити її як прикрасу.

Ця модифікація пояснює, чому предмет помилково прийняли за ґудзик. Більшу частину поверхні покривав ґрунт, а оголена мідь приховувала його первісне призначення. На видимій срібній стороні був зображений характерний візерунок "хрест над хрестом" — хрест з подвійними лініями та закругленими кінцями, під яким проглядалися сліди іншого хреста.

Цей візерунок з'являвся на норвезьких монетах наприкінці XI — на початку XII століття. Хоча напис по краю був занадто пошкоджений, щоб його можна було прочитати, дослідникам потрібно було дослідити приховану сторону, щоб ідентифікувати монету.

Зняття мідної пластини могло б пошкодити важливу частину історії предмета, тому археологи замість цього використали рентгенівську візуалізацію Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Зняття мідної пластини могло б пошкодити важливу частину історії предмета, тому археологи замість цього використали рентгенівську візуалізацію. Сканування показало, що на прихованій стороні зображено істоту, схожу на грифона. Ця деталь дозволила ідентифікувати монету як випущену за часів правління Магнуса III, який правив Норвегією з 1093 по 1103 рік.

Магнус III, також відомий як Магнус Босоніг, часто описується як останній король-вікінг Норвегії через його військові походи Північною Атлантикою. На відміну від свого батька, Олафа Кірре, правління якого було відносно мирним, Магнус зосередився на війнах та територіальній експансії.

Його походи сягали Гебридських островів, острова Мен та деяких районів Ірландії. Його правління закінчилося в 1103 році, коли він загинув у засідці під час висадки в Ірландії у віці близько 30 років.

Магнус також провів важливу монетну реформу. Попередні правителі, зокрема Гаральд Хардрада, з часом зменшували вміст срібла в норвезьких монетах. Магнус обрав інший підхід: він викарбував легші монети, зберігши при цьому майже ту саму кількість срібла, що підвищило їхню пробу до приблизно 90 відсотків.

Магнус III, також відомий як Магнус Босоніг, часто описується як останній король-вікінг Норвегії через його військові походи Північною Атлантикою Фото: Wikimedia Commons

Монети, на яких зображено як грифона, так і візерунок "хрест над хрестом", є надзвичайно рідкісними. До цієї знахідки було відомо лише чотири екземпляри — один із скарбу на цвинтарі в Санді на острові Сандой (Фарерські острови) та три зі скарбу Лундбі-Крат поблизу Ольборга (Данія).

Дослідники встановили, що монета з Утстейна була викарбувана за допомогою того самого штампа, що й один із датських екземплярів. Такі збіги штампів допомагають археологам оцінити, як виготовлялися монети та яким міг бути обсяг окремих тиражів. Ці дані підтверджують гіпотезу, що виробництво монет за часів правління Магнуса III залишалося відносно обмеженим.

На сьогодні відомо лише близько 100 монет часів правління Магнуса III, і лише дуже небагато з них було знайдено на території сучасної Норвегії. Попередні норвезькі екземпляри походили з Х'єркінна та Тронхейма. Знахідка в Утстейні стала першим відомим зразком цього конкретного типу монети з зображенням грифона та "перехрещених хрестів", виявленим на норвезькій землі.

Місце знахідки надає їй додаткового історичного значення. Абатство Утстейн є одним із найвідоміших середньовічних монастирських комплексів Норвегії, а навколишній ландшафт вже до заснування абатства був важливою прибережною територією. Цей регіон з'єднував Ставангер, Кармунд, фіорди Рифілке та західні морські шляхи.

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