В Египте нашли затерянный византийский город: с магистралями, улицами и площадями

В Египте сделано два крупных археологических открытия, среди которых руины византийского города в западной пустыне, а также коллекция древних гробниц невдалеке от Александрии.

Ученые считают, что такие открытия могут дать бесценные сведения о повседневной жизни в Древнем Египте, пишет Independent.

Первое открытие было сделано в оазисе Дахла, где археологи нашли византийский город IV века. Поселение относится ко времени Византийской империи, и дает детальное представление о городском развитии и экономической деятельности того периода.

На месте города ученые нашли магистрали, пересекающиеся улицы, которые образовывали открытые площади и общественные пространства. Также были найдены такие сооружения, как базилика, датируемая серединой IV века и остатки сторожевых башен, которые защищали окраины города.

Відео дня

На территории также нашли другие сооружения с толстыми оборонительными стенами и многочисленные дома.

Оазис Дахла в настоящее время включен в предварительный список ЮНЕСКО, что является шагом к получению статуса объекта Всемирного наследия.

Дальнейшие раскопки в оазисе обнаружили печи для выпечки хлеба, кухни и каменные орудия, что свидетельствует о производстве продуктов питания. Исследователи также нашли хорошо сохранившиеся бронзовые монеты с портретами византийских императоров, латинскими надписями и христианскими символами, а также коллекцию золотых монет времен правления римского императора Констанция II (337-361).

Кроме того, было обнаружено около 200 фрагментов керамики, известных как октраки. Эти фрагменты содержат надписи, подробно описывающие торговые сделки, переписку и другие аспекты повседневной жизни, что позволяет заглянуть в прошлое.

Отдельно археологи на участке Марина-эль-Аламейн, примерно в 100 километрах к западу от Александрии, обнаружили 18 древних гробниц. Таким образом, общее количество найденных на этом участке гробниц достигло 48, включая 11 высеченных в скале гробниц, некоторые из которых достигают восьми метров в глубину, и семь наземных гробниц из известняка.

Среди найденных в этих гробницах артефактов – керамические сосуды, амфоры, лампы, тарелки, алтари и известняковые чаши. В настоящее время изучается гранитный саркофаг длиной 2,5 метра с останками скелета, а неподалеку были найдены остатки гипсовой статуи сфинкса.

Известные как «золотой язык», четыре золотых слитка были обнаружены во рту некоторых умерших людей — практика, связанная с погребальными верованиями той эпохи. Раскопки в Марина-эль-Аламейн, проведенные в 1986 году, предположительно относятся к древнему греко-римскому портовому городу Леукаспис, процветавшему со II по IV век.

Другие новости науки