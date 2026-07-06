У Єгипті виявили загублене візантійське місто: з магістралями, вулицями та площами

У Єгипті зроблено два великі археологічні відкриття, серед яких руїни візантійського міста в західній пустелі, а також колекція стародавніх гробниць неподалік від Олександрії.

Вчені вважають, що такі відкриття можуть надати безцінні відомості про повсякденне життя в Стародавньому Єгипті, пише Independent.

Перше відкриття було зроблено в оазісі Дахла, де археологи знайшли візантійське місто IV століття. Поселення датується часами Візантійської імперії та дає детальне уявлення про міський розвиток та економічну діяльність того періоду.

На місці міста вчені виявили магістралі та вулиці, що перетиналися, утворюючи відкриті площі та громадські простори. Також були виявлені такі споруди, як базиліка, що датується серединою IV століття, та залишки сторожових веж, які захищали околиці міста.

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На цій території також було виявлено інші споруди з товстими оборонними стінами та численні будинки.

Оаза Дахла наразі включена до попереднього списку ЮНЕСКО, що є кроком до отримання статусу об’єкта Всесвітньої спадщини.

Під час подальших розкопок в оазісі було виявлено печі для випікання хліба, кухні та кам’яні знаряддя, що свідчить про виробництво харчових продуктів. Дослідники також знайшли добре збережені бронзові монети з портретами візантійських імператорів, латинськими написами та християнськими символами, а також колекцію золотих монет часів правління римського імператора Констанція II (337–361).

Крім того, було виявлено близько 200 фрагментів кераміки, відомих як "октраки". Ці фрагменти містять написи, що детально описують торговельні угоди, листування та інші аспекти повсякденного життя, що дає змогу зазирнути в минуле.

Окремо археологи на ділянці Марина-ель-Аламейн, приблизно за 100 кілометрів на захід від Олександрії, виявили 18 стародавніх гробниць. Таким чином, загальна кількість знайдених на цій ділянці гробниць сягнула 48, включаючи 11 висічених у скелі гробниць, деякі з яких сягають восьми метрів у глибину, та сім наземних гробниць із вапняку.

Серед артефактів, знайдених у цих гробницях, — керамічні посудини, амфори, лампи, тарілки, вівтарі та вапнякові чаші. Наразі досліджується гранітний саркофаг довжиною 2,5 метра зі скелетними останками, а неподалік було знайдено залишки гіпсової статуї сфінкса.

Відомі як "золотий язик", чотири золоті злитки було виявлено в роті деяких померлих людей — це практика, пов’язана з похоронними віруваннями тієї епохи. Розкопки в Маріна-ель-Аламейні, проведені в 1986 році, імовірно, стосуються стародавнього греко-римського портового міста Леукаспіс, яке процвітало з II по IV століття.

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