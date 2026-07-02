Знайдено вівтар майя, до якого не веде жодна стежка: навіть мародери обходили його стороною

Команда археологів, що працювала глибоко в джунглях, виявила вівтарі, стели, площі, тераси та інші споруди майя, зокрема пірамідальний храм висотою понад 12 метрів. На одному з монументів було виявлено календарний знак 849 року н. е., а на іншому вказано дату кінця 600-х років н. е.

Дослідники стверджують, що руїни, знайдені глибоко в лісі, датуються століттями, що передували масовому відходу майя, пише NYT.

"Великим сюрпризом стало те, що там було так багато пам’ятників. Це, так би мовити, ціла низка пам’ятників, що неймовірно для такого відносно невеликого місця", — каже провідний археолог групи Іван Спрайц.

Загалом було знайдено 14 загублених пам’яток, а це свідчить про те, що це місце було політично важливим, а не просто "невеликим поселенням", — зазначає Марія Елена Вега Вільялобос, мексиканська історикиня та експертка з ієрогліфічного письма майя.

Групу дослідників також здивувала збереженість цього місця.

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У лісі вчені виявили велику кількість пам"яток майя Фото: ZRC SAZU

"Тут не було жодних слідів діяльності мародерів, що є досить незвично", — каже Спрайц.

Навіть дерева навколо руїн майя залишилися недоторканими лісорубами, хоча в якийсь момент цим місцем проходили чіклеро — робітники, які збирали смолу з дерев сапоте. Сліди їхньої роботи зі збору смоли досі помітні. Але ці сліди виглядають так, ніби їм 70 або 80 років, і відносяться до того часу, коли чорний ринок старожитностей був далеко не таким розвиненим, як зараз, зазначають експерти.

Загублені руїни залишилися недоторканими Фото: ZRC SAZU

"Вони, мабуть, бачили руїни, але не стали їх грабувати", — підкреслює Спрайц.

Після того, як чіклеро пішли, усі протоптані ними стежки в лісі зрештою безслідно зникли в заростях. Дослідники дали знайденій місцевості назву Мінанбе, що мовою юкатекських майя означає "немає стежки".

Ізоляція залишила пам’ятки зруйнованими часом, але в іншому — недоторканими, за винятком змін, внесених у них людьми століття тому. На одному з них зображено сцену обезголовлення, де людина розмахує мечем або сокирою над полоненим. На іншому — зображення правителя в головному уборі з пір’я, з нарукавниками та ієрогліфами.

Усі пам’ятники, які зазнали змін, були зруйновані або переставлені, мали написи, — зазначив доктор Спрайц.

"Ми припускаємо, що туди прибули якісь групи з інших місць, які не підтримували дружніх стосунків із корінними мешканцями. Це був бурхливий період, лише прелюдія до знаменитого чи сумнозвісного краху класичної цивілізації майя у IX та X століттях", — додає дослідник.

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