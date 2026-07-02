Найден алтарь майя, туда не ведет ни одна тропа: даже мародеры обходили его стороной

Команда археологов нашла глубоко в джунглях обнаружили алтари, стелы, площади, террасы и другие сооружения майя, включая пирамидальный храм высотой более 12 метров. На одном из монументов нашли календарный знак 849 года н. э., а на другом была указана дата конца 600-х годов н. э.

Исследователи говорят, что найденные глубоко в лесу руины относятся к столетиям, которые предшествовали массовому уходу майя, пишет NYT.

“Большим сюрпризом стало то, что там было так много монументов. Это своего рода целый ряд монументов, что невероятно для такого относительно небольшого места”, - говорит ведущий археолог группы Иван Спрайц.

Всего было найдено 14 затерянных монументов, а это говорит о том, что данное место было политически важным, а не просто “маленьким поселением”, говорит Мария Елена Вега Вильялобос, мексиканский историк и эксперт по иероглифической письменности майя.

Группу исследователей также удивила сохранность этого места.

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В лесу ученые нашли большое количество монументов майя Фото: ZRC SAZU

“Здесь не было никаких следов деятельности мародеров, что весьма необычно”, - говорит Спрайц.

Даже деревья вокруг руин майя были нетронуты лесорубами, хотя в какой-то момент в этом месте проходили чиклеро – рабочие, собирающие смолу с деревьев сапоте. Следы их работы по сбору смолы до сих пор видны. Но эти следы, выглядят так, будто им 70 или 80 лет, и относятся к тому времени, когда черный рынок древностей был далеко не так развит, как сейчас, отмечают эксперты.

Затерянные руины остались нетронутыми Фото: ZRC SAZU

“Они, должно быть, видели руины, но не стали их грабить”, — подчеркивает Спрайц.

После того, как чиклеро ушли, любые протоптанные ими дорожки в лесу в конце концов бесследно исчезли в зарослях. Исследователи дали найденному место название Минанбе, что на языке юкатекских майя означает “нет тропы”.

Изоляция оставила памятники, разрушенные временем, но в остальном нетронутыми, за исключением изменений, внесенных в них людьми столетия назад. На одном из них изображена сцена обезглавливания, где человек размахивает клинком или топором над пленником. На другом — изображение правителя в головном уборе из перьев, с нарукавниками и иероглифами.

Все измененные, разрушенные или переставленные памятники имели надписи, сказал доктор Спрайц.

“Мы предполагаем, что туда пришли какие-то группы из других мест, которые не поддерживали дружеских отношений с коренными жителями. Это был бурный период, всего лишь прелюдия к знаменитому или печально известному краху классической цивилизации майя в IX и X веках”, - добавляет исследователь.

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