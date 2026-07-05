Спорный план по затемнению солнца тревожит авиакомпании: пассажиры и экипажи в опасности

Результаты нового исследования показывает, что борьба с изменением климата путем затемнения солнца может стать проблемой для авиакомпаний — угроза кроется в облаках серной кислоты.

Десятилетиями ученые предупреждают о последствиях климатического кризиса, нависшего над планетой. Чтобы решить эту проблему, ученые рассматривают множество вариантов — одним из них является план по затемнению солнца. Впрочем, он все еще считается спорным, пишет Daily Mail.

Отметим, что спорный план борьбы с изменением климата путем введения мельчайших аэрозольных частиц в стратосферу для отражения тепла обратно в космос является одним из наиболее популярных геоинженерных решений. Однако теперь ученые предупреждают, что это может подвергнуть пассажиров и экипаж коммерческих авиалиний воздействию потенциально опасных уровней токсичных химических веществ.

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Исследователи отмечают, что большинство предложений по "введению стратосферного аэрозоля" (ВСА) предполагают выброс диоксида серы, который превращается в отражающие сульфатные частицы в атмосфере.

Коммерческие авиакомпании обычно направляют воздух через компрессор в двигателе, через систему климат-контроля и в салон. Однако опасность заключается в том, что всасывание диоксида серы через эту систему заставляет его вступать в реакцию, образуя удушающую серную кислоту.

По словам ведущего автора нового исследования, профессора Алана Робока из Ратгерского университета, потенциально и без того спорный план затемнения солнца может быть опасным для пассажиров и членов экипажа, которые постоянно совершают авиаперелеты.

Отметим, что по мере накопления парниковых газов в атмосфере, все больше энергии остается запертой, чем может выйти в космос, вызывая потепление планеты. Наблюдения показывают, что выбросы парниковых газов сегодня достигли самых высоких уровней за всю историю наблюдений, а потому некоторые ученые предлагают весьма спорные геоинженерные решения: гигантский зонтик над планетой, "шторки" для защиты антарктического ледяного щита и затемнение солнца.

Один из сценариев предполагает имитацию крупных вулканических извержений путем создания в стратосфере облака капель серной кислоты, отражающих солнечный свет и охлаждающих Землю. Однако эта технология остается крайне спорной, поскольку ученые не уверены в возможных побочных эффектах.

Например, исследование Колумбийской школы климата показало, что впрыскивание аэрозолей в стратосферу может нанести серьезный ущерб глобальным погодным условиям. Если аэрозоли будут выпущены в полярные регионы, они, вероятно, нарушат тропические муссонные системы, что может повлиять на уровень моря. Основная проблема заключается в том, что эти аэрозоли необходимо впрыскивать на высоте 13-15 километров, что намного выше, чем могут достичь любые коммерческие самолеты.

Альтернативное предложение заключается в использовании самолетов Boeing 777 для впрыскивания аналогичного количества серы на гораздо более высоких широтах вокруг полюсов, где стратосфера опускается ниже уровня земли. Увы, это те же маршруты, которые используют авиакомпании для полетов из Северной Америки в Европу и Азию. Это создает риск того, что коммерческие самолеты могут внезапно оказаться в облаках диоксида серы, заполняя салоны серной кислотой.

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