Спірний план щодо затемнення Сонця викликає занепокоєння у авіакомпаній: пасажири та екіпажі у небезпеці

Результати нового дослідження показують, що боротьба зі зміною клімату шляхом затемнення Сонця може стати проблемою для авіакомпаній — загроза криється в хмарах сірчаної кислоти.

Протягом десятиліть вчені попереджають про наслідки кліматичної кризи, що нависла над планетою. Щоб вирішити цю проблему, вчені розглядають безліч варіантів — одним із них є план щодо затемнення Сонця. Втім, він досі вважається суперечливим, пише Daily Mail.

Зазначимо, що суперечливий план боротьби зі зміною клімату шляхом введення найдрібніших аерозольних частинок у стратосферу для відбиття тепла назад у космос є одним із найпопулярніших геоінженерних рішень. Однак тепер вчені попереджають, що це може піддати пасажирів та екіпаж комерційних авіакомпаній впливу потенційно небезпечних рівнів токсичних хімічних речовин.

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Дослідники зазначають, що більшість пропозицій щодо "введення стратосферного аерозолю" (ВСА) передбачають викид діоксиду сірки, який в атмосфері перетворюється на відбиваючі сульфатні частинки.

Комерційні авіакомпанії зазвичай направляють повітря через компресор у двигуні, через систему клімат-контролю та в салон. Однак небезпека полягає в тому, що всмоктування діоксиду сірки через цю систему змушує його вступати в реакцію, утворюючи задушливу сірчану кислоту.

За словами головного автора нового дослідження, професора Алана Робока з Ратгерського університету, потенційно й без того суперечливий план затемнення Сонця може становити небезпеку для пасажирів та членів екіпажу, які постійно здійснюють авіаперельоти.

Зазначимо, що в міру накопичення парникових газів в атмосфері все більше енергії залишається у ній, ніж може вийти в космос, що спричиняє потепління планети. Спостереження показують, що викиди парникових газів сьогодні досягли найвищих рівнів за всю історію спостережень, а тому деякі вчені пропонують досить суперечливі геоінженерні рішення: гігантський парасоль над планетою, "шторки" для захисту антарктичного льодового щита та затемнення Сонця.

Один із сценаріїв передбачає імітацію великих вулканічних вивержень шляхом створення у стратосфері хмари крапель сірчаної кислоти, які відбивають сонячне світло та охолоджують Землю. Однак ця технологія залишається вкрай суперечливою, оскільки вчені не впевнені щодо можливих побічних ефектів.

Наприклад, дослідження Колумбійської школи клімату показало, що впорскування аерозолів у стратосферу може завдати серйозної шкоди глобальним погодним умовам. Якщо аерозолі будуть випущені в полярні регіони, вони, ймовірно, порушать тропічні мусонні системи, що може вплинути на рівень моря. Основна проблема полягає в тому, що ці аерозолі необхідно впорскувати на висоті 13–15 кілометрів, що набагато вище, ніж можуть піднятися будь-які комерційні літаки.

Альтернативна пропозиція полягає у використанні літаків Boeing 777 для розпилення аналогічної кількості сірки на значно вищих широтах навколо полюсів, де стратосфера опускається нижче рівня землі. На жаль, це ті самі маршрути, які використовують авіакомпанії для польотів із Північної Америки до Європи та Азії. Це створює ризик того, що комерційні літаки можуть раптово опинитися в хмарах діоксиду сірки, заповнюючи салони сірчаною кислотою.

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