Секретную технику древних китайских ювелиров возродили: как это удалось (фото)

На протяжении веков о редком методе отделки золотых украшений, применявшемся в Китае во времена династии Мин, было известно лишь из исторических источников. Теперь исследователям удалось воссоздать эту технику, что помогло выяснить, как изготавливались некоторые из самых изысканных образцов императорских украшений.

В исследовании рассматривается "Цзинь чжэ си" — метод декорирования, с помощью которого изготавливались чрезвычайно тонкие сложенные и гофрированные золотые листы с мягкой, атласоподобной поверхностью. Хотя в старинных документах упоминалась эта техника, процесс изготовления никогда не объяснялся, пишет Heritage Daily.

Чтобы разгадать эту загадку, исследователи сосредоточили внимание на паре золотых сережек в форме тыквы, найденных в гробнице принца Чжу Цзайжуна — принца династии Мин, скончавшегося в 1545 году н. э. Его захоронение в провинции Хубэй содержало несколько хорошо сохранившихся образцов роскошных золотых украшений, что сделало его идеальным источником для исследования.

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Чтобы разгадать эту загадку, исследователи сосредоточили внимание на паре золотых сережек в форме тыквы, найденных в гробнице принца Чжу Цзайжуна Фото: Heritage Science

Команда тщательно изучила серьги под микроскопами, прежде чем приступить к их воссозданию. Они сопоставили информацию из исторических источников с данными экспериментальной археологии и реверс-инжиниринга, чтобы воссоздать каждый этап производственного процесса. Это позволило им проверить, как древние ювелиры, вероятно, изготавливали эти изящные украшения.

Эксперименты показали, что успех этой методики зависел от необычной гибкости золота высокой пробы. Исследователи сравнили тонкие листы золота, серебра и алюминия в одинаковых условиях.

Только золото высокой пробы можно было многократно сгибать, придавая ему сложные трехмерные формы, без образования трещин или разрушения. Это свойство позволяло мастерам создавать чрезвычайно детализированные украшения, сохраняя при этом необычайную тонкость металла.

В этой работе впервые были сопоставлены письменные описания "Цзинь чжэ си" с физическими археологическими доказательствами Фото: Heritage Science

Воссозданный процесс также дал ответ на ещё один давний вопрос. Знаменитая сатиноподобная поверхность образовывалась не путем гравировки или тиснения украшений после их формовки. Напротив, текстура формировалась естественным образом во время тщательного сгибания и гофрирования тонкой золотой фольги в процессе производства.

По мнению исследователей, эта работа впервые установила связь между письменными описаниями "Цзинь чжэ си" и материальными археологическими свидетельствами. Она также продемонстрировала высокое мастерство ювелиров династии Мин, чьи методы со временем постепенно пришли в упадок.

Важную роль в проекте сыграла экспериментальная археология. Этот научный подход позволяет исследователям воссоздавать древние методы изготовления с использованием традиционных материалов и инструментов. Воспроизводя исторические процессы, археологи могут проверить, были ли практичными древние техники, описанные в письменных источниках, и определить этапы, которые, возможно, были пропущены древними авторами.

Только золото высокой пробы можно было многократно сгибать, придавая ему сложные трехмерные формы, без образования трещин или разрушения Фото: Heritage Science

Это исследование демонстрирует, как наука и археология могут сотрудничать, чтобы пролить свет на историческое ремесло, которое оставалось загадкой на протяжении сотен лет. Воссоздав "Цзинь чжэ си", исследователи внесли важный вклад в историю ювелирных изделий династии Мин и помогли сохранить знания, которые в противном случае могли бы навсегда утратиться.

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