Фантастическая находка принесла искателю 22 000 долларов: где был найден ценный артефакт (фото)

Золотое кольцо эпохи Тюдоров, найденное в Англии, недавно было продано на аукционе. Артефакт, украшенный группой бриллиантов и датируемый концом XVI или началом XVII века, обнаружил искатель с металлоискателем в Глостершире.

Кольцо эпохи Тюдоров было найдено в ноябре 2024 года недалеко от Бродвея в Глостершире искателем Стюартом Джонсом из Солихалла. 23 июня артефакт был выставлен на продажу на аукционе Noonans Mayfair, пишет Evesham Observer.

После аукциона 42-летний сварщик-конструктор компании Jaguar Land Rover Стюарт Джонс заявил, что он в восторге от результата. Кольцо было приобретено за 17 000 фунтов стерлингов, что составляет более 22 000 долларов.

Кольцо было приобретено за 17 000 фунтов стерлингов, что составляет более 22 000 долларов Фото: Stuart Jones

Джонс назвал находку кольца "событием, которое случается раз в жизни", и добавил: "То, что оно принесло такой фантастический результат на аукционе, превзошло все мои самые смелые ожидания". Находчик подтвердил, что деньги от продажи будут поделены с владельцем земли, в соответствии со стандартной практикой для таких находок.

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Джонс отметил, что значение кольца выходит за рамки его финансовой стоимости. "Продажа — это не только стоимость кольца, это история, которая за ним стоит, и привилегия быть тем человеком, который помог вернуть важный фрагмент прошлого в поле зрения общественности", — пояснил он.

Он также добавил: "Осознание того, что прекрасное ювелирное изделие эпохи Тюдоров, утраченное на протяжении веков, теперь получило признание коллекционеров и энтузиастов, доставляет невероятное удовольствие".

Джонс назвал находку кольца "событием, которое случается раз в жизни" Фото: Stuart Jones

Кольца с бриллиантами были в моде среди состоятельных семей во времена династии Тюдоров и в начале правления Стюартов. Украшения того времени часто содержали тщательно подобранные драгоценные камни, и их носили как символ статуса и личного богатства.

Такие находки встречаются относительно редко, поскольку многие ценные предметы были переплавлены, изменены или передавались из поколения в поколение, что делает сохранившиеся оригинальные экземпляры особенно ценными для историков и коллекционеров.

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