Фантастическая находка принесла искателю 22 000 долларов: где был найден ценный артефакт (фото)
Золотое кольцо эпохи Тюдоров, найденное в Англии, недавно было продано на аукционе. Артефакт, украшенный группой бриллиантов и датируемый концом XVI или началом XVII века, обнаружил искатель с металлоискателем в Глостершире.
Кольцо эпохи Тюдоров было найдено в ноябре 2024 года недалеко от Бродвея в Глостершире искателем Стюартом Джонсом из Солихалла. 23 июня артефакт был выставлен на продажу на аукционе Noonans Mayfair, пишет Evesham Observer.
После аукциона 42-летний сварщик-конструктор компании Jaguar Land Rover Стюарт Джонс заявил, что он в восторге от результата. Кольцо было приобретено за 17 000 фунтов стерлингов, что составляет более 22 000 долларов.
Джонс назвал находку кольца "событием, которое случается раз в жизни", и добавил: "То, что оно принесло такой фантастический результат на аукционе, превзошло все мои самые смелые ожидания". Находчик подтвердил, что деньги от продажи будут поделены с владельцем земли, в соответствии со стандартной практикой для таких находок.
Джонс отметил, что значение кольца выходит за рамки его финансовой стоимости. "Продажа — это не только стоимость кольца, это история, которая за ним стоит, и привилегия быть тем человеком, который помог вернуть важный фрагмент прошлого в поле зрения общественности", — пояснил он.
Он также добавил: "Осознание того, что прекрасное ювелирное изделие эпохи Тюдоров, утраченное на протяжении веков, теперь получило признание коллекционеров и энтузиастов, доставляет невероятное удовольствие".
Кольца с бриллиантами были в моде среди состоятельных семей во времена династии Тюдоров и в начале правления Стюартов. Украшения того времени часто содержали тщательно подобранные драгоценные камни, и их носили как символ статуса и личного богатства.
Такие находки встречаются относительно редко, поскольку многие ценные предметы были переплавлены, изменены или передавались из поколения в поколение, что делает сохранившиеся оригинальные экземпляры особенно ценными для историков и коллекционеров.
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