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Фантастична знахідка принесла 22 000 доларів пошуковцю: де було знайдено цінний артефакт (фото)

Пошуковець знайшов золотий перстень епохи Тюдорів
Британський пошуковець виявив золоте кільце епохи Тюдорів, прикрашене діамантами | Фото: Stuart Jones

Золотий перстень епохи Тюдорів, знайдений в Англії, нещодавно продали на аукціоні. Артефакт, прикрашений групою діамантів і датований кінцем XVI або початком XVII століття виявив пошуковець із металошукачем у Глостерширі.

Перстень епохи Тюдорів було знайдено в листопаді 2024 року поблизу Бродвею у Глостерширі пошуковцем Стюартом Джонсом із Соліхалла. 23 червня артефакт виставили на продаж через аукціон Noonans Mayfair, пише Evesham Observer.

Після аукціону 42-річний зварювальник-конструктор компанії Jaguar Land Rover Стюарт Джонс заявив, що він у захваті від результату. Перстень придбали за 17 000 фунтів стерлінгів, що становить понад 22 000 доларів.

Знахідку продали на аукціоні
Перстень придбали за 17 000 фунтів стерлінгів, що становить понад 22 000 доларів
Фото: Stuart Jones

Джонс назвав знахідку персня "подією, яка трапляється раз у житті", і додав: "Те, що він приніс такий фантастичний результат на аукціоні, перевершило всі мої найсміливіші очікування". Пошуковець підтвердив, що гроші від продажу будуть розділені з власником землі, згідно зі стандартною практикою для таких знахідок.

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Джонс зазначив, що значення персня виходить за межі його фінансової вартості. "Продаж — це не лише про вартість персня, це про історію, що стоїть за ним, і про привілей бути тією людиною, яка допомогла повернути важливий фрагмент минулого у поле зору громадськості", — пояснив він.

Він також додав: "Усвідомлення того, що прекрасний ювелірний виріб епохи Тюдорів, загублений упродовж століть, тепер отримав визнання колекціонерів та ентузіастів, приносить неймовірне задоволення".

Золотий перстень продали за тисячі доларів
Джонс назвав знахідку персня "подією, яка трапляється раз у житті"
Фото: Stuart Jones

Кільця з діамантами були модними серед заможних родин у часи династії Тюдорів та на початку правління Стюартів. Прикраси того часу часто містили ретельно скомпоновані дорогоцінні камені і їх носили як символ статусу та особистого багатства.

Такі знахідки є відносно рідкісними, оскільки багато цінних предметів було переплавлено, змінено або передавалися з покоління в покоління, що робить збережені оригінальні зразки особливо важливими для істориків та колекціонерів.

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