Фантастична знахідка принесла 22 000 доларів пошуковцю: де було знайдено цінний артефакт (фото)

Золотий перстень епохи Тюдорів, знайдений в Англії, нещодавно продали на аукціоні. Артефакт, прикрашений групою діамантів і датований кінцем XVI або початком XVII століття виявив пошуковець із металошукачем у Глостерширі.

Перстень епохи Тюдорів було знайдено в листопаді 2024 року поблизу Бродвею у Глостерширі пошуковцем Стюартом Джонсом із Соліхалла. 23 червня артефакт виставили на продаж через аукціон Noonans Mayfair, пише Evesham Observer.

Після аукціону 42-річний зварювальник-конструктор компанії Jaguar Land Rover Стюарт Джонс заявив, що він у захваті від результату. Перстень придбали за 17 000 фунтів стерлінгів, що становить понад 22 000 доларів.

Перстень придбали за 17 000 фунтів стерлінгів, що становить понад 22 000 доларів Фото: Stuart Jones

Джонс назвав знахідку персня "подією, яка трапляється раз у житті", і додав: "Те, що він приніс такий фантастичний результат на аукціоні, перевершило всі мої найсміливіші очікування". Пошуковець підтвердив, що гроші від продажу будуть розділені з власником землі, згідно зі стандартною практикою для таких знахідок.

Відео дня

Джонс зазначив, що значення персня виходить за межі його фінансової вартості. "Продаж — це не лише про вартість персня, це про історію, що стоїть за ним, і про привілей бути тією людиною, яка допомогла повернути важливий фрагмент минулого у поле зору громадськості", — пояснив він.

Він також додав: "Усвідомлення того, що прекрасний ювелірний виріб епохи Тюдорів, загублений упродовж століть, тепер отримав визнання колекціонерів та ентузіастів, приносить неймовірне задоволення".

Джонс назвав знахідку персня "подією, яка трапляється раз у житті" Фото: Stuart Jones

Кільця з діамантами були модними серед заможних родин у часи династії Тюдорів та на початку правління Стюартів. Прикраси того часу часто містили ретельно скомпоновані дорогоцінні камені і їх носили як символ статусу та особистого багатства.

Такі знахідки є відносно рідкісними, оскільки багато цінних предметів було переплавлено, змінено або передавалися з покоління в покоління, що робить збережені оригінальні зразки особливо важливими для істориків та колекціонерів.

Інші новини науки