Фантастична знахідка принесла 22 000 доларів пошуковцю: де було знайдено цінний артефакт (фото)
Золотий перстень епохи Тюдорів, знайдений в Англії, нещодавно продали на аукціоні. Артефакт, прикрашений групою діамантів і датований кінцем XVI або початком XVII століття виявив пошуковець із металошукачем у Глостерширі.
Перстень епохи Тюдорів було знайдено в листопаді 2024 року поблизу Бродвею у Глостерширі пошуковцем Стюартом Джонсом із Соліхалла. 23 червня артефакт виставили на продаж через аукціон Noonans Mayfair, пише Evesham Observer.
Після аукціону 42-річний зварювальник-конструктор компанії Jaguar Land Rover Стюарт Джонс заявив, що він у захваті від результату. Перстень придбали за 17 000 фунтів стерлінгів, що становить понад 22 000 доларів.
Джонс назвав знахідку персня "подією, яка трапляється раз у житті", і додав: "Те, що він приніс такий фантастичний результат на аукціоні, перевершило всі мої найсміливіші очікування". Пошуковець підтвердив, що гроші від продажу будуть розділені з власником землі, згідно зі стандартною практикою для таких знахідок.
Джонс зазначив, що значення персня виходить за межі його фінансової вартості. "Продаж — це не лише про вартість персня, це про історію, що стоїть за ним, і про привілей бути тією людиною, яка допомогла повернути важливий фрагмент минулого у поле зору громадськості", — пояснив він.
Він також додав: "Усвідомлення того, що прекрасний ювелірний виріб епохи Тюдорів, загублений упродовж століть, тепер отримав визнання колекціонерів та ентузіастів, приносить неймовірне задоволення".
Кільця з діамантами були модними серед заможних родин у часи династії Тюдорів та на початку правління Стюартів. Прикраси того часу часто містили ретельно скомпоновані дорогоцінні камені і їх носили як символ статусу та особистого багатства.
Такі знахідки є відносно рідкісними, оскільки багато цінних предметів було переплавлено, змінено або передавалися з покоління в покоління, що робить збережені оригінальні зразки особливо важливими для істориків та колекціонерів.
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