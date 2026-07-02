Как татуировки влияют на здоровье: все не так однозначно, как кажется (фото)

Люди делают татуировки уже тысячи лет по культурным, духовным и личным соображениям. Хотя татуировки стали популярнее, чем когда-либо, исследователи до сих пор пытаются выяснить, как краска влияет на организм с течением времени.

Исследования показывают, что краска для татуировки не просто остается в месте нанесения. Часть её может перемещаться по организму, что вызывает вопросы о возможных последствиях для здоровья, пишет Science Alert.

При нанесении татуировки игла вводит чернила в дерму — средний слой кожи. Организм сразу распознает пигмент как инородное вещество и направляет иммунные клетки для его удаления. Однако частицы чернил слишком велики, чтобы эти клетки могли полностью их удалить. Именно поэтому татуировки остаются видимыми на протяжении всей жизни, хотя часть пигмента медленно перемещается в лимфатическую систему и накапливается в лимфатических узлах.

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Лимфатические узлы являются важной частью иммунной системы. Они фильтруют вредные вещества, бактерии, вирусы и поврежденные клетки из лимфатической жидкости. Исследования подтвердили, что частицы чернил для татуировок могут накапливаться внутри этих узлов. Хотя учёные знают, что это происходит, они всё ещё изучают, что это может означать для здоровья в долгосрочной перспективе.

При нанесении татуировки игла вводит чернила в дерму — средний слой кожи Фото: Pexels

Современные краски для татуировок изготавливаются из смеси пигментов, жидкостей, консервантов и небольшого количества примесей. Медицинский микробиолог Манал Мохаммед пояснила, что многие пигменты "изначально разрабатывались для промышленного применения, например, для автокрасок, пластмасс и тонеров для принтеров, а не для введения под кожу человека".

Исследователи обнаружили в некоторых красках для татуировок небольшие количества тяжелых металлов, в частности никеля, кобальта, хрома и, в редких случаях, свинца. Известно, что в больших концентрациях тяжелые металлы повреждают органы, влияют на нервную систему и повышают риск развития определенных заболеваний. У людей с татуировками эти металлы иногда вызывали аллергические реакции или повышенную чувствительность иммунной системы.

Во многих случаях цветные краски для татуировок, похоже, вызывают больше проблем, чем черные. Мохаммед отметила: "Цветные краски, особенно красные, желтые и оранжевые, чаще связаны с аллергическими реакциями и хроническим воспалением". Она добавила, что "красная краска особенно часто вызывает постоянный зуд, отек и гранулемы", которые представляют собой небольшие уплотнения, образующиеся, когда иммунная система не может вывести инородный материал.

Люди делают татуировки уже тысячи лет по культурным, духовным и личным соображениям Фото: Wikimedia Commons

Некоторые цветные пигменты для татуировок содержат азосоединения, которые могут распадаться под воздействием солнечного света или во время лазерного удаления татуировки. Лабораторные исследования показали, что этот процесс может сопровождаться образованием ароматических аминов — химических веществ, которые в экспериментальных исследованиях связывают с раком и генетическими повреждениями.

На данный момент исследователи не обнаружили убедительных доказательств того, что татуировки непосредственно вызывают рак у людей. Однако лабораторные исследования и исследования на животных свидетельствуют о том, что есть основания для дальнейшего изучения этого вопроса.

В одном наблюдательном исследовании, опубликованном в прошлом году, сообщалось, что у людей с татуировками риск развития меланомы был на 29 % выше, хотя в нескольких других недавних исследованиях такой связи обнаружено не было.

Некоторые цветные пигменты для татуировок содержат азосоединения, которые могут распадаться под воздействием солнечного света или во время лазерного удаления татуировки Фото: Unsplash

Татуировка также сопряжена с риском инфицирования, поскольку игла нарушает целостность кожи — одного из главных защитных барьеров организма. Без соблюдения надлежащих гигиенических норм во время процедуры могут распространяться вредные бактерии, такие как Staphylococcus aureus, а также вирусы, в частности вирусы гепатита В и гепатита С.

Поскольку популярность татуировок продолжает расти, исследователи отмечают, что дополнительные исследования и более четкие стандарты безопасности помогут людям принимать обоснованные решения.

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