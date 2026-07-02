Як татуювання впливають на здоров'я: все не так однозначно, як здається (фото)

Люди роблять татуювання вже тисячі років з культурних, духовних та особистих міркувань. Хоча татуювання стали популярнішими, ніж будь-коли, дослідники досі намагаються з'ясувати, як фарба впливає на організм з плином часу.

Дослідження показують, що фарба для татуювання не просто залишається на місці нанесення. Частина її може переміщатися по організму, що викликає питання щодо можливих наслідків для здоров'я, пише Science Alert.

Під час нанесення татуювання голка вводить чорнило в дерму — середній шар шкіри. Організм одразу розпізнає пігмент як чужорідну речовину й направляє імунні клітини для його видалення. Однак частинки чорнила занадто великі, щоб ці клітини могли повністю їх усунути. Саме тому татуювання залишаються видимими упродовж усього життя, хоча частина пігменту повільно переміщується в лімфатичну систему й накопичується в лімфатичних вузлах.

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Лімфатичні вузли є важливою частиною імунної системи. Вони фільтрують шкідливі речовини, бактерії, віруси та пошкоджені клітини з лімфатичної рідини. Дослідження підтвердили, що частинки чорнила для татуювання можуть накопичуватися всередині цих вузлів. Хоча вчені знають, що це відбувається, вони все ще вивчають, що це може означати для здоров'я в довгостроковій перспективі.

Під час нанесення татуювання голка вводить чорнило в дерму — середній шар шкіри Фото: Pexels

Сучасні тату-фарби виготовляються з суміші пігментів, рідин, консервантів та невеликої кількості домішок. Медичний мікробіолог Манал Мохаммед пояснила, що багато пігментів "спочатку розроблялися для промислового застосування, наприклад, для автофарб, пластмас та тонерів для принтерів, а не для введення під шкіру людини".

Дослідники виявили в деяких тату-фарбах невеликі кількості важких металів, зокрема нікелю, кобальту, хрому та, у рідкісних випадках, свинцю. Відомо, що у великих концентраціях важкі метали пошкоджують органи, впливають на нервову систему та підвищують ризик розвитку певних захворювань. У людей з татуюваннями ці метали іноді викликали алергічні реакції або підвищену чутливість імунної системи.

У багатьох випадках кольорові фарби для татуювань, здається, спричиняють більше проблем, ніж чорні. Мохаммед зазначила: "Кольорові фарби, особливо червоні, жовті та помаранчеві, частіше пов'язані з алергічними реакціями та хронічним запаленням". Вона додала, що "червона фарба особливо пов'язана з постійним свербінням, набряком та гранульомами", які є невеликими ущільненнями, що утворюються, коли імунна система не може вивести чужорідний матеріал.

Люди роблять татуювання вже тисячі років з культурних, духовних та особистих міркувань Фото: Wikimedia Commons

Деякі кольорові пігменти для татуювань містять азосполуки, які можуть розпадатися під впливом сонячного світла або під час лазерного видалення татуювання. Лабораторні дослідження показали, що цей процес може супроводжуватися утворенням ароматичних амінів — хімічних речовин, які в експериментальних дослідженнях пов'язують із раком та генетичними ушкодженнями.

Наразі дослідники не знайшли переконливих доказів того, що татуювання безпосередньо викликають рак у людей. Однак лабораторні дослідження та дослідження на тваринах свідчать про те, що існують підстави для подальшого вивчення цього питання.

В одному спостережному дослідженні, опублікованому минулого року, повідомлялося, що у людей з татуюваннями ризик розвитку меланоми був на 29% вищим, хоча в кількох інших недавніх дослідженнях такого зв'язку виявлено не було.

Деякі кольорові пігменти для татуювань містять азосполуки, які можуть розпадатися під впливом сонячного світла або під час лазерного видалення татуювання Фото: Unsplash

Татуювання також несе ризик інфікування, оскільки голка порушує цілісність шкіри — одного з головних захисних бар'єрів організму. Без дотримання належних гігієнічних норм під час процедури можуть поширюватися шкідливі бактерії, такі як Staphylococcus aureus, а також віруси, зокрема віруси гепатиту В та гепатиту С.

Оскільки популярність татуювання продовжує зростати, дослідники зазначають, що додаткові дослідження та чіткіші стандарти безпеки допоможуть людям приймати обґрунтовані рішення.

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