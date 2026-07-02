Божья искра не понадобилась: в лаборатории создана жизнь, способная питаться и размножаться

В лаборатории впервые была создана полностью синтетическая клетка из неживых химических компонентов. Она питается, растет и размножается, как любая другая клетка.

Прорыв сделала команда из Университета Миннесоты, ученые заявляют, что их клетка под названием SpudCell является “первой синтетической клеткой с полным клеточным циклом”. Она может расти, реплицировать свой геном, делиться, а также подвергается селекции и конкуренции на протяжении нескольких поколений, пишет Futurism.

Исследование уже называют большим прорывом, так как оно может положить начало новой эре биотехнологий. В будущем люди смогут выращивать синтетические организмы с нуля и программировать их для выполнения определенных функций.

Такой прорыв может решить множество человеческий проблем, от борьбы с раком до улавливания углерода из атмосферы. В целом, клетка SpudCell бросает вызов нашим представлениям о том, что можно считать жизнью.

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“В химии нам удалось воспроизвести то, что раньше было возможно только в биологии: полный набор поведенческих реакций клетки. Это доказывает, что для самых фундаментальных функций жизни, таких как рост и размножение, не нужна таинственная волшебная искра”, — заявила руководитель группы и специалист по синтетической биологии из Университета Миннесоты Кейт Адамала.

Авторы исследования говорят, что их работа все еще находится на начальной стадии. Их синтетическая клетка пока примитивна и больше всего напоминает бактерию. Но поскольку она была создана с нуля, клетка обладает ключевыми преимущества перед природными клетками.

“Я знаю полный список ингредиентов клетки, я точно знаю, какие химические вещества, какие молекулы и в каких концентрациях. Состав полностью известен, а это значит, что мы можем его модифицировать. Мы надеемся, что действительно запускаем настоящую эру биоэкономики, создавая технологии, которые позволят людям модифицировать биологию”, - добавила Адамала.

SpudCell состоит из 150-200 молекул. Хотя он может питаться, расти и размножаться примерно в течение пяти поколений, он на порядки проще, чем природная клетка, которая может содержать миллиарды молекул.

Адамала назвал эту конструкцию “невероятно слабым организмом, который сейчас, по сути, ничего не делает, кроме как питается и иногда создает дочерние клетки”.

Чтобы заставить его размножаться примерно раз в 12 часов, ученым приходится кормить его извне, поддерживая температуру 30 градусов по Цельсию. Это намного медленнее, чем у природных бактерий, таких как кишечная палочка, которая делится каждые 30 минут.

Он также не может производить собственные белки, а это значит, что ученым приходится регулярно его кормить. Проще говоря, SpudCell далек от самодостаточности.

Вопрос о том, действительно ли SpudCell представляет собой то, что мы называем “жизнью”, остается предметом жарких споров, и эксперты утверждают, что она не может развиваться самостоятельно без кропотливой работы ее создателей.

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