Божа іскра не знадобилася: у лабораторії створено життя, здатне харчуватися та розмножуватися

У лабораторії вперше було створено повністю синтетичну клітину з неживих хімічних компонентів. Вона живиться, росте та розмножується, як будь-яка інша клітина.

Прорив здійснила команда з Університету Міннесоти; вчені заявляють, що їхня клітина під назвою SpudCell є "першою синтетичною клітиною з повним клітинним циклом". Вона може рости, реплікувати свій геном, ділитися, а також піддається селекції та конкуренції протягом кількох поколінь, пише Futurism.

Це дослідження вже називають великим проривом, оскільки воно може покласти початок новій ері біотехнологій. У майбутньому люди зможуть створювати синтетичні організми з нуля та програмувати їх для виконання певних функцій.

Такий прорив може вирішити безліч людських проблем — від боротьби з раком до поглинання вуглецю з атмосфери. Загалом, клітина SpudCell кидає виклик нашим уявленням про те, що можна вважати життям.

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"У хімії нам вдалося відтворити те, що раніше було можливим лише в біології: повний набір поведінкових реакцій клітини. Це доводить, що для найфундаментальніших функцій життя, таких як ріст і розмноження, не потрібна таємнича чарівна іскра", — заявила керівниця групи та фахівчиня з синтетичної біології з Університету Міннесоти Кейт Адамала.

Автори дослідження зазначають, що їхня робота все ще перебуває на початковій стадії. Їхня синтетична клітина поки що є примітивною і найбільше нагадує бактерію. Але оскільки її було створено з нуля, ця клітина має ключові переваги перед природними клітинами.

"Я знаю повний перелік інгредієнтів клітини, я точно знаю, які хімічні речовини, які молекули та в яких концентраціях. Склад повністю відомий, а це означає, що ми можемо його модифікувати. Ми сподіваємося, що справді започатковуємо справжню еру біоекономіки, створюючи технології, які дозволять людям модифікувати біологію", — додала Адамала.

SpudCell складається зі 150–200 молекул. Хоча він може харчуватися, рости та розмножуватися приблизно протягом п’яти поколінь, він на порядки простіший за природну клітину, яка може містити мільярди молекул.

Адамала назвав цю конструкцію "неймовірно слабким організмом, який зараз, по суті, нічого не робить, окрім як харчується та іноді утворює дочірні клітини".

Щоб змусити його розмножуватися приблизно раз на 12 годин, вченим доводиться годувати його ззовні, підтримуючи температуру 30 градусів за Цельсієм. Це набагато повільніше, ніж у природних бактерій, таких як кишкова паличка, яка ділиться кожні 30 хвилин.

Він також не може виробляти власні білки, а це означає, що вченим доводиться регулярно його годувати. Простіше кажучи, SpudCell далекий від самодостатності.

Питання про те, чи справді SpudCell є тим, що ми називаємо "життям", залишається предметом палких суперечок, і експерти стверджують, що вона не може розвиватися самостійно без копіткої праці її творців.

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