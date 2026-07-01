Ученые обнаружили редкое захоронение в гигантском кувшине: это не случайность (фото)

Археологи обнаружили необычное захоронение римской эпохи в древнем городе на севере Турции. Могилу обнаружили внутри огромного керамического сосуда для хранения, что делает её первой известной гробницей типа "пифос", обнаруженной во внутренней части западного Черноморского региона.

Погребение обнаружили в ходе раскопок в Адрианополе, недалеко от современного города Эскипазар в провинции Карабюк, пишет Heritage Daily.

Большие глиняные кувшины, известные как пифосы, широко использовались в античности для хранения и транспортировки зерна, оливок, вина и других продуктов. В некоторых частях античного мира эти кувшины впоследствии использовались в качестве погребальных сосудов, хотя такие находки остаются редкими в этой части Турции.

Внутри кувшина археологи обнаружили человеческие останки вместе с несколькими погребальными дарами. Погребение содержало семь глиняных сосудов, масляную лампу, нож, две костяные заколки для волос и бронзовую монету. Монета была отчеканена во времена правления римского императора Пробуса, правившего в 276–282 годах н. э., что позволило исследователям датировать захоронение концом III века.

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Две костяные шпильки могут свидетельствовать о том, что похороненной была женщина, однако исследователи подчеркнули, что для подтверждения пола и возраста человека необходимо дальнейшее изучение останков.

Профессор Эрсин Челикбаш, руководитель раскопок в Адрианополе, подчеркнул важность этой находки. "Это первое задокументированное захоронение в пифосе, обнаруженное в Адрианополе и во внутренней западной части Черноморского региона", — сказал он. "Это дает ценные сведения для понимания местных погребальных обычаев в римский период".

Это первое задокументированное захоронение в пифосе, обнаруженное в Адрианополе Фото: Anatolian Archaeology

Среди найденных предметов были образцы "понтийской сигилаты" — характерного типа римской керамики с красной глазурью, широко использовавшейся в регионе Черного моря. Подобные артефакты ранее уже находили на территории Адрианополя, что свидетельствует о том, что город поддерживал прочные связи с соседними регионами во времена Римской империи.

История Адрианополя насчитывает более 3000 лет. Поселение было основано хеттами около 1300 года до н. э., а впоследствии стало важным римским центром, получив название Адриан во II веке н. э. Его расположение вдоль главного торгового пути, соединявшего побережье Чёрного моря с центральной Анатолией и Эгейским морем, помогло городу превратиться в важный торговый и культурный центр.

Погребения в пифосах чаще встречались в прибрежных районах восточного Средиземноморья и Эгейского моря, что делает этот пример, обнаруженный в глубине материка, особенно важным. Древние общины иногда выбирали большие кувшины для захоронений, поскольку они были легкодоступны и служили практичной посудой для погребальных обрядов.

Недавно обнаруженное захоронение добавляет ещё одну страницу к долгой истории Адрианополя и даёт более чёткое представление о римских погребальных обычаях в северной Анатолии. По мере продолжения раскопок исследователи ожидают, что новые находки помогут лучше понять прошлое города.

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