Вчені знайшли рідкісне поховання у гігантському глечику: це не випадковість (фото)

Археологи виявили незвичайне поховання римської епохи в стародавньому місті на півночі Туреччини. Могилу знайшли всередині величезної керамічної посудини для зберігання, що робить її першою відомою гробницею типу "піфос", виявленою в внутрішній частині західного Чорноморського регіону.

Поховання виявили під час розкопок у Адріанополі, поблизу сучасного міста Ескіпазар у провінції Карабюк, пише Heritage Daily.

Великі глиняні глечики, відомі як піфоси, широко використовувалися в античності для зберігання та транспортування зерна, оливок, вина та інших продуктів. У деяких частинах античного світу ці глечики згодом використовували як похоронні ємності, хоча такі знахідки залишаються рідкісними в цій частині Туреччини.

Усередині глечика археологи виявили людські останки разом із кількома похоронними дарами. Поховання містило сім глиняних посудин, масляну лампу, ніж, дві кістяні шпильки для волосся та бронзову монету. Монета була викарбувана за часів правління римського імператора Пробуса, який правив у 276–282 роках н. е., що дозволило дослідникам датувати поховання кінцем III століття.

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Дві кістяні шпильки можуть свідчити про те, що похованою була жінка, але дослідники наголосили, що для підтвердження статі та віку особи необхідне подальше дослідження останків.

Професор Ерсін Челікбаш, керівник розкопок у Адріанополі, наголосив на важливості цієї знахідки. "Це перше задокументоване поховання у піфосі, виявлене в Адріанополі та у внутрішній західній частині Чорноморського регіону", — сказав він. "Це надає цінні свідчення для розуміння місцевих похоронних звичаїв у римський період".

Це перше задокументоване поховання у піфосі, виявлене в Адріанополі Фото: Anatolian Archaeology

Серед знайдених предметів були зразки "Понтійської сигілати" — характерного типу римської кераміки з червоною глазур'ю, що широко використовувалася в регіоні Чорного моря. Подібні артефакти раніше вже знаходили на території Адріанополя, що свідчить про те, що місто підтримувало міцні зв'язки з сусідніми регіонами за часів Римської імперії.

Історія Адріанополя налічує понад 3000 років. Поселення було засноване хеттами близько 1300 року до н. е., а згодом стало важливим римським центром, отримавши назву Адріан у II столітті н. е. Його розташування вздовж головного торгового шляху, що з'єднував узбережжя Чорного моря з центральною Анатолією та Егейським морем, допомогло місту перетворитися на важливий торгівельний і культурний центр.

Поховання в піфосах частіше зустрічалися в прибережних районах східного Середземномор'я та Егейського моря, що робить цей приклад у глибині материка особливо важливим. Стародавні громади іноді обирали великі глечики для поховань, оскільки вони були легкодоступними та слугували практичним посудом для похоронних обрядів.

Нещодавно виявлене поховання додає ще одну сторінку до довгої історії Адріанополя та дає чіткіше уявлення про римські похоронні звичаї в північній Анатолії. У міру продовження розкопок дослідники очікують, що нові знахідки допоможуть краще зрозуміти минуле міста.

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