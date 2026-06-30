Подарок от биологии: у людей, распускающих сплетни, есть весомое преимущество

Новое исследование показало, что люди, распространяющие слухи, чаще состоят в отношениях и имеют детей.

Распространение слухов часто порицается обществом, но теперь новое исследование показывает, что у людей, которые распускают сплетни, есть весомое биологическое преимущество: они чаще состоят в отношениях и имеют детей в сравнении с теми, кто предпочитает молчать, пишет Daily Mail.

В новом исследовании команда проанализировала данные почти 1500 взрослых, принявших участие в опросе. Реципиентам задали ряд вопросов, оценивающих реляционную агрессию — поведение, включающее в себя причинение вреда другим людям посредством сплетен, распространения слухов или исключения их из социальных групп. Результаты показали, что те, кто сообщал о более высоком уровне реляционной агрессии, чаще состояли в романтических отношениях, чем те, у кого уровень был ниже.

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Более того, результаты указывают на то, что такое поведение также связано с большим количеством биологических детей. Команда также обнаружила, что сплетни и другие формы социальной манипуляции, вероятно, помогают людям находить и сохранять партнеров — любопытно, что это продолжалось в течение всей эволюции человека. Это потенциально предоставляет больше возможностей для рождения детей.

Отметим, что предыдущие исследования уже предполагали, что скрытая агрессия может помогать людям конкурировать за романтических партнеров, нанося ущерб репутации или социальному положению соперников. Более того, в отличие от физической агрессии, сплетни и социальная изоляция позволяют человеку подорвать позиции конкурентов без необходимости физической конфронтации. В результате, ученые пришли к выводу, что сплетни, вероятно, могли давать преимущество в течение всей эволюции человека.

Впрочем, ученые признают, что люди в отношениях чаще сплетничают или социально исключают других, чтобы отпугнуть потенциальных соперников. Не менее любопытно и то, что люди с более высоким уровнем агрессии в межличностных отношениях сообщали о большем количестве детей. Это указывает на то, что агрессия в межличностных отношениях может быть альтернативной адаптивной стратегией по сравнению с открытой и физической агрессией.

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