Подарунок від біології: у людей, які поширюють плітки, є вагома перевага

Нове дослідження показало, що люди, які поширюють чутки, частіше перебувають у стосунках і мають дітей.

Поширення чуток часто засуджується суспільством, але тепер нове дослідження показує, що люди, які поширюють плітки, мають вагому біологічну перевагу: вони частіше перебувають у стосунках і мають дітей порівняно з тими, хто воліє мовчати, пише Daily Mail.

У новому дослідженні команда проаналізувала дані майже 1500 дорослих, які взяли участь в опитуванні. Респондентам поставили низку запитань, що оцінюють реляційну агресію — поведінку, яка полягає у заподіянні шкоди іншим людям шляхом пліток, поширення чуток або виключення їх із соціальних груп. Результати показали, що ті, хто повідомляв про вищий рівень реляційної агресії, частіше перебували в романтичних стосунках, ніж ті, у кого цей рівень був нижчим.

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Більше того, результати вказують на те, що така поведінка також пов’язана з більшою кількістю біологічних дітей. Команда також виявила, що плітки та інші форми соціальної маніпуляції, ймовірно, допомагають людям знаходити та утримувати партнерів — цікаво, що це тривало протягом усієї еволюції людини. Це потенційно надає більше можливостей для народження дітей.

Зазначимо, що попередні дослідження вже припускали, що прихована агресія може допомагати людям конкурувати за романтичних партнерів, завдаючи шкоди репутації чи соціальному статусу суперників. Більше того, на відміну від фізичної агресії, плітки та соціальна ізоляція дають змогу людині підірвати позиції конкурентів без необхідності фізичної конфронтації. У результаті вчені дійшли висновку, що плітки, ймовірно, могли давати перевагу протягом усієї еволюції людини.

Втім, вчені визнають, що люди у стосунках частіше пліткують або соціально ізолюють інших, аби відлякати потенційних суперників. Не менш цікавим є й те, що люди з вищим рівнем агресії в міжособистісних стосунках повідомляли про більшу кількість дітей. Це вказує на те, що агресія в міжособистісних стосунках може бути альтернативною адаптивною стратегією порівняно з відкритою та фізичною агресією.

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