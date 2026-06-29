Как верблюды оказались в средневековой Сербии: курьезная находка в Белградской крепости (фото)

Среди сотен костей животных, найденных в ходе раскопок Белградской крепости в Сербии, исследователи идентифицировали останки верблюдов, датируемые XV–XVII веками. Эта редкая находка свидетельствует о том, что крепость была связана с далёкими торговыми путями.

Кости верблюдов были найдены в ходе раскопок, проведённых в 2014 году у Восточных ворот Нижнего города. Исследователи изучили 271 образец костей животных в рамках первого зооархеологического исследования, посвященного материалам из Белградской крепости, и обнаружили, что несколько костей принадлежали верблюдам, пишет Arkeonews.

Согласно результатам исследования, эти останки являются первым подтвержденным остеологическим свидетельством присутствия верблюдов в средневековый период на Центральных и Западных Балканах. Эти находки не свидетельствуют о том, что верблюды были распространены в Сербии, а указывают на их появление в результате перевозки на большие расстояния, связанной с торговлей, военными путями снабжения или административными поездками.

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Белградская крепость занимала ключевое положение на слиянии рек Савы и Дуная, что делало её одним из важнейших стратегических объектов Юго-Восточной Европы. На протяжении веков это место соединяло речной транспорт с основными сухопутными путями, пролегавшими через Балканский полуостров и Карпатский бассейн.

Эта местность уже служила центром для многих различных цивилизаций. В римский период поселение Сингидунум стало местом дислокации легиона Legio IV Flavia Felix, который находился там с 86 года н. э. для защиты дунайской границы и поддержки римских военных операций. Спустя столетие крепость продолжала выполнять роль важного военного и административного центра, контролируя движение в регионе.

В римский период поселение Сингидунум стало местом дислокации легиона Legio IV Flavia Felix, Фото: Wikimedia Commons

Останки животных также свидетельствуют об изменениях в повседневной жизни в период между римской эпохой и поздним средневековьем. В римских слоях преобладали крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи и небольшое количество диких животных. Многих из этих животных забивали ещё в молодом возрасте, что свидетельствует о том, что их выращивали преимущественно на мясо.

Коллекция из позднего средневековья показала иную картину. Исследователи идентифицировали крупный рогатый скот, овец, коз, лошадей и верблюдов, причем многие животные доживали до зрелого возраста. Эта закономерность указывает на то, что скот часто использовали для работы или для получения ценных продуктов, таких как молоко и шерсть, прежде чем забивать.

Чтобы подтвердить происхождение костей верблюдов, исследователи применили метод массового профилирования пептидов коллагена, более известный как ZooMS. Эта техника позволяет идентифицировать животных путем анализа белковых маркеров, сохранившихся внутри костного коллагена. Этот метод особенно полезен, когда кости слишком повреждены или раздроблены, чтобы их можно было идентифицировать по форме.

Кости животных часто дают свидетельства, которых не могут предоставить письменные источники. Исторические документы могут описывать торговые пути или военные кампании, но археологические находки показывают, какие животные на самом деле добирались до конкретного места и как их использовали.

Кости верблюдов стали свидетельством того, что средневековый Белград был связан с более обширными торговыми и военными сетями по всей Европе и Азии Фото: Wikimedia Commons

Исследователи также отметили, что коллекция была относительно небольшой и происходила из смешанных археологических слоёв, охватывающих широкий временной диапазон. Учитывая это, учёные подчеркнули, что эти находки не следует рассматривать как доказательство того, что верблюды регулярно встречались в средневековой Сербии.

Хотя было найдено лишь несколько костей верблюдов, они стали ценным свидетельством того, что средневековый Белград был связан с более обширными торговыми и военными сетями по всей Европе и Азии. Эта находка продемонстрировала, как даже небольшие археологические находки могут помочь объяснить перемещение людей, животных и товаров между регионами, добавив ещё одну главу в долгую историю одной из важнейших крепостей Балкан.

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