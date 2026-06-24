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Эти люди способны "переваривать" мышьяк: аргентинцы развили удивительную генетическую способность (фото)

Аргентинцы выявили генетическую особенность
Ученые обнаружили, что у аргентинцев сформировалась генетическая особенность, позволяющая им употреблять воду с высоким содержанием мышьяка | Фото: Wikimedia Commons

В высокогорных районах аргентинских Анд уже тысячелетиями живут люди, которые используют подземные воды с высоким содержанием мышьяка. У большинства людей такое воздействие привело бы к тяжёлым заболеваниям, однако местные жители выживают в этих условиях уже тысячи лет.

Источником загрязнения является вулканическая коренная порода, из которой мышьяк вымывается в подземные воды и накапливается в источниках питьевой воды. Во многих частях мира такие уровни представляли бы значительную угрозу для здоровья, в частности могли бы вызвать рак, поражения кожи и осложнения при родах, пишет Science Alert.

Всемирная организация здравоохранения установила рекомендуемый предел содержания мышьяка в питьевой воде на уровне 10 микрограммов на литр, однако в отдалённом городке Сан-Антонио-де-лос-Кобрес на аргентинском плато Пуна-де-Атакама исторически фиксировались уровни около 200 микрограмм на литр до того, как в 2012 году были внедрены системы фильтрации.

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Мышьяк на протяжении тысячелетий оказывает влияние на аргентинцев
В высокогорных районах аргентинских Анд уже тысячелетиями живут люди, которые используют подземные воды с высоким содержанием мышьяка
Фото: Wikimedia Commons

Несмотря на это, этот регион заселён уже не менее 7 000 лет, а возможно, и до 11 000. Столь длительное воздействие мышьяка вызвало вопросы у исследователей, занимающихся экологическим здоровьем и биологией человека.

Когда мышьяк попадает в организм, он претерпевает ряд химических превращений. Одна из промежуточных форм — монометилированный мышьяк (MMA) — является высокотоксичной, тогда как диметилированный мышьяк (DMA) выводится из организма легче. У жителей Сан-Антонио-де-лос-Кобрес наблюдался более низкий уровень MMA и более высокий уровень DMA, что свидетельствует о более эффективной детоксикации.

Первые наблюдения датируются 1995 годом, когда исследователи отметили, что женщины в аргентинских Андах обладали необычной способностью перерабатывать мышьяк. Анализ мочи выявил отличительные особенности метаболизма по сравнению с другими группами населения.

Последующие генетические исследования под руководством эволюционных биологов Карины Шлебуш и Люси Гаттепайе из Уппсальского университета были направлены на выявление биологических факторов, лежащих в основе этой адаптации.

Аргентинцы умеют перерабатывать мышьяк
Первые наблюдения относятся к 1995 году, когда исследователи отметили, что женщины в аргентинских Андах обладали необычной способностью перерабатывать мышьяк
Фото: Molecular Biology and Evolution

В исследовании 2015 года они написали: "Адаптация вызывает геномные изменения; однако доказательства конкретных адаптаций у людей остаются ограниченными", а также отметили: "Наши данные показывают, что адаптация к толерантности к мышьяку как экологическому стрессовому фактору, вероятно, привела к росту частоты защитных вариантов гена AS3MT, что является первым доказательством адаптации человека к токсичному химическому веществу".

Исследователи собрали образцы ДНК у 124 женщин из Сан-Антонио-де-лос-Кобрес и проанализировали генетические маркеры по всему геному. Эти результаты были сопоставлены с данными из Перу и Колумбии, включая информацию из проекта "1000 геномов". Основное внимание было уделено гену AS3MT, который, как известно, участвует в метаболизме мышьяка.

Результаты исследования позволили выявить кластер генетических вариантов вблизи гена AS3MT, которые влияют на то, как мышьяк перерабатывается в организме. Эти варианты были значительно более распространены среди населения Аргентины, чем среди генетически родственных групп в других регионах Южной Америки. По-видимому, они способствуют преобразованию мышьяка в формы, которые могут безопасно выводиться из организма, уменьшая накопление токсичных промежуточных соединений.

Андские популяции обладают необычными генами
Результаты исследования позволили выявить кластер генетических вариантов вблизи гена AS3MT, которые влияют на то, как мышьяк перерабатывается в организме
Фото: Molecular Biology and Evolution

Дополнительные исследования свидетельствуют о том, что подобные генетические закономерности могут существовать и в других андских популяциях, которые в течение длительного времени находились в средах с высоким содержанием мышьяка. Это подтверждает гипотезу о том, что длительное воздействие окружающей среды может формировать биологические признаки у последующих поколений.

Сочетание экологического давления и длительного проживания в регионах с высоким содержанием мышьяка привело к заметной биологической реакции. Исследователи отметили, что люди, являющиеся носителями гаплотипа, обеспечивающего толерантность к мышьяку, могли иметь значительное преимущество в условиях выживания в таких условиях.

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