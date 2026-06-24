Происходит культурная эволюция китов: в Средиземном море зафиксировали нечто необычное (фото)

Исследователи, изучающие кашалотов в Средиземном море, обнаружили признаки того, что эта популяция развивает собственные культурные особенности. Анализируя модели коммуникации китов, учёные обнаружили заметные различия между кашалотами, обитающими в восточной и западной частях моря.

На протяжении многих лет эксперты считали, что средиземноморские кашалоты относятся к единой культурной группе с простым общим диалектом. Однако недавние исследования поставили эту идею под сомнение, пишет Science Alert.

Биоакустик Тейлор Герш объяснил значение этих данных: "В нашем открытии двух диалектных групп меня больше всего поразило то, насколько чёткими оказались различия, когда мы начали прислушиваться".

Кашалоты живут в высокоорганизованных сообществах. Они образуют семейные группы, возглавляемые самками, которые обычно состоят из до 20 особей. Эти небольшие группы входят в состав гораздо более крупных кланов, которые могут насчитывать тысячи кашалотов, рассеянных по огромным районам океана. Члены клана используют специфические модели коммуникации, известные как "коды" — последовательности щелчков, применяемые для социального взаимодействия.

Відео дня

Кашалоты образуют семейные группы, возглавляемые самками, которые обычно состоят из до 20 особей Фото: Asociación Tursiops

Идею о том, что кланы кашалотов имеют уникальные диалекты, впервые выдвинул в 2003 году морской биолог Люк Ренделл. Предыдущие исследования показывали, что киты с разными диалектами часто избегают смешивания между собой и могут развивать различные социальные привычки. Например, исследования в Восточных Карибах показали, что разные кланы отдавали предпочтение разным островам и местам обитания, несмотря на то, что обитали в одном регионе.

Чтобы лучше понять средиземноморскую популяцию, исследователи собрали самую большую коллекцию костей кашалотов, которые когда-либо анализировались в этом регионе. Данные были получены из записей, собранных в период с 2003 по 2021 год вблизи испанских Балеарских островов, а также из исследований, проведенных в период с 2005 по 2019 год вдоль Греческой впадины. В целом команда проанализировала 5 291 образец.

Исследователи собрали самую большую коллекцию костей кашалотов, когда-либо анализировавшихся в этом регионе Фото: Asociación Tursiops

Анализ выявил четкие различия в скорости коммуникации. Киты западной части Средиземного моря предпочитали более медленные коды, благодаря чему каждый щелчок было легко различить. В то же время восточные киты издавали гораздо более быстрые последовательности щелчков. Герш отметил: "Западный тип кода довольно медленный (каждое из четырёх щелчков легко услышать), тогда как восточный тип кода настолько быстрый, что на самом деле трудно различить все четыре щелчка".

Несмотря на эти различия, исследователи не считают, что эти две группы превратились в совершенно отдельные культуры. Вместо этого восточная популяция, похоже, развивает свой собственный стиль, сохраняя при этом связи со старыми традициями. Герш сравнил эту ситуацию с региональными акцентами у людей, пояснив: "Сильные акценты могут означать, что людям приходится повторять сказанное, чтобы их поняли, но в конечном итоге оба человека говорят по-английски".

Исследование также выявило несколько необычных особенностей средиземноморских кашалотов. В отличие от многих популяций кашалотов в мире, где взрослые самцы длительное время находятся вдали от групп, возглавляемых самками, средиземноморские самцы и самки, судя по всему, остаются в одних и тех же водах на протяжении всей жизни.

Восточная популяция, похоже, развивает свой собственный стиль, сохраняя при этом связи со старыми традициями Фото: Asociación Tursiops

Учёные считают, что кашалоты впервые попали в Средиземное море около 20 000 лет назад и постепенно распространились по его глубоководным ареалам. По словам Ренделла, эта длительная изоляция позволила кашалотам накопить уникальный запас знаний о местах кормления и безопасных маршрутах. Он отметил: "Эти знания стали уникальным культурным достоянием средиземноморских кашалотов".

Хотя учёные до сих пор не знают значения последовательностей щелчков кашалотов, различия в коммуникации дают ценные подсказки о том, как развиваются кланы кашалотов. Понимание этих форм поведения помогает раскрыть сложность животных сообществ и демонстрирует важность защиты одного из самых выдающихся морских видов Средиземного моря.

Другие новости науки