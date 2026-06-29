Будущая база NASA: мир с самым большим количеством кратеров и атмосферой с кислородом (фото)

Спутник Юпитера Каллисто, как считается, имеет под поверхностью океан, где может обитать внеземная жизнь.

У Юпитера есть 4 самых известных спутника — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Последний имеет на своей поверхности самое большое количество кратеров в Солнечной системе. Сама поверхность почти не изменилась за миллиарды лет после появления этого спутника. У Каллисто также есть атмосфера, содержащая кислород и ученые из NASA считают, что там можно создать базу, которая поможет изучить и заселить внешнюю часть Солнечной системы. Вот несколько главных фактов о Каллисто, пишет Sky at Night Magazine.

Каллисто — это второй по размеру спутник Юпитера и третий по размеру спутник планеты в Солнечной системе. Его диаметр составляет 4821 км, а потому Каллисто всего на 58 километров меньше Меркурия.

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Каллисто. Фотография зонда "Новые горизонты" Фото: NASA

Каллисто состоит из водяного льда и камней и поверхность этого мира также в основном покрыта водяным льдом. Также обнаружены замороженный углекислый газ и диоксид серы. Гравитация там составляет примерно 12% от земной.

Считается, что под поверхность Каллисто находится огромный океан из соленой воды, где может существовать простейшая внеземная жизнь. Каллисто имеет атмосферу, но она очень тонкая и состоит в основном из углекислого газа и молекулярного кислорода. Хотя кислород там есть, его слишком мало, чтобы люди могли дышать.

Поверхность Каллисто покрыта самым большим количеством кратеров в Солнечной системе Фото: NASA

Поверхность Каллисто покрыта самым большим количеством кратеров в Солнечной системе. Если на других мирах кратеры исчезают под влияние тектоники плит и вулканизма, то на спутнике Юпитера нет ни того, ни другого. Поверхность Каллисто практически не изменилась с момента возникновения этого мира 4,5 миллиарда лет назад. Поэтому она является самой древней в Солнечной системе.

Интересной особенностью поверхности Каллисто является кратер Вальхалла, окруженный кольцами, диаметр которых достигает 1800 км. Еще одной особенностью данного мира является то, что на Каллисто нет гор. На Земле они возникают из-за тектоники полит и вулканизма, но как было сказано выше, это нет на спутнике Юпитера.

Кратер Вальхалла на Каллисто Фото: NASA

Каллисто всегда обращена только одной стороной к Юпитеру, как Луна к Земле. Интересно, что год на Каллисто длится столько же, сколько и местные сутки. Полный оборот вокруг Юпитера Каллисто со свершает за 16,7 земных часов (это год), а вокруг своей оси — за то же время (это сутки).

Ранее ученые из NASA провели исследование данного мира, используя данные разных космических аппаратов, и выяснили, что на Каллисто можно разместить базу, ведь есть подходящие для этого условия. Эта база должна служить перевалочным пунктом для пилотируемых миссий, которые будут исследовать, а затем и заселять другие миры внешней части Солнечной системы. Планировалось отправить первую пилотируемую миссию на Каллисто в 2040-х годах. Но пока что никаких официальных планов NASA по этому поводу нет.

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